Baba Khan: धाड.. धाड.. धाड.. घरावर बेछूट गोळीबार; घटनेत पोलीसही जखमी, प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरसोबत काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल

महाराष्ट्रातील मुंब्रा येथे बांधकाम व्यावसायिक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर पहाटे गोळीबार झाला. अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्या कारवर गोळीबार केला. पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला तेव्हा संशयितांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. ज्यामध्ये दोन जण जखमी झाले. पोलिसांनी एका आरोपी शहाबाद कुरेशीला अटक केली आहे तर एक साथीदार फरार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंब्रा येथील बांधकाम व्यावसायिक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम, ज्यांना बाबा खान म्हणूनही ओळखले जाते. यांच्या घराबाहेर पहाटे गोळीबार झाला. मुंब्रा येथील कौसा येथील अरमान सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत पहाटे ४:५४ वाजता ही घटना घडली. अज्ञात हल्लेखोरांनी बाबा खान यांच्या कारवर दोन गोळ्या झाडल्या आणि एक हवेत झाडली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि आरोपींचा पाठलाग केला..Mumbai News: वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका! घर सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश .शिळ डायघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील आचार गली येथे पोलिसांनी आरोपींचा पाठलाग करून त्यांना घेरले. चकमकीदरम्यान आरोपींनी पोलिसांवर पाच राउंड गोळीबार केला. ज्यामध्ये दोन जण जखमी झाले. जखमींना काळसेकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी आरोपींपैकी एक शहाबाद उर्फ शंभू मुन्ना शमशाद कुरेशी (२८) याला शस्त्र आणि रिकाम्या मॅगझिनसह अटक केली आहे, तर त्याचा साथीदार फरार असल्याची माहिती आहे. .Mumbai News: ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे सावट, मुंबईकर बेजार; पाण्यासाठी नगरसेवकांचा आक्रोश.बाबा खान यांच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे वृत्त आहे. पहाटेच्या गोळीबारानंतर, पोलीस संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवून आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदवला आहे. हल्लेखोरांची ओळख पटविण्यासाठी ते परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.