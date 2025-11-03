Thane News: राजकीय कमानींचा वाहतुकीला अडथळा! ट्रेलर कमानीत अडकल्यानं प्रचंड वाहतूक कोंडी; अडसर कधी दूर होणार?

डोंबिवली : शहरात सण-उत्सव आणि राजकीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने उभारण्यात येणाऱ्या कमानींमुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊ लागले आहेत. डोंबिवली पश्चिम येथे उभारण्यात आलेल्या लोककला दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या कमानीत सोमवारी एक मोठा ट्रेलर अडकला, त्यामुळे काही वेळ संपूर्ण परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. या आधीही शहरात कमानीमुळे वाहतूक अडथळा, कमानी पडून वाहनांचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडत आहेत. तरी या कमानी उभारताना पालिका प्रशासन, वाहतूक पोलीस कोणतेही नियम घालताना दिसत नाहीत. .डोंबिवली पश्चिमेला भाजपा च्या वतीने लोककला दशावतार नाट्य महोत्सवाची जाहिरात करणारी कमान उभारण्यात आली आहे. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता सर्वच राजकीय पक्षानी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. कोठे जत्रा भरवण्यात आली आहे, तर कोठे नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांची जाहिरात करण्यासाठी शहरातील मुख्य रस्त्यांवर कमानी उभारण्यात आल्या आहेत..'अटल सेतू' नंतर मुंबईत देशातील सर्वात लांब उड्डाणपूल बांधणार! पण कुठे अन् लांबी किती असणार? वाचा MMRDAचा नवा मास्टरप्लॅन.अशाच एका कमानीला सोमवारी सायंकाळी एक ट्रेलर अडकला. या कमानीची उंची कमी असल्याने जात असलेला ट्रेलर तिच्यात अडकला. यामुळे काही काळ पाठीमागे वाहनांची लांबच लांब रांग लागली. अखेर कमान मोडूनच तो पुढे मार्गस्थ करावा लागला. तर नागरिकांना आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला..स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त करत म्हटलं, “अशा कमानींमुळे दरवेळी वाहतूक कोंडी होते. पोलीस प्रशासन आणि महापालिका अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. सण-उत्सवाचं स्वागत ठीक आहे, पण त्याच नावाखाली रस्ते अडवून नागरिकांना त्रास देणं अयोग्य आहे.”.Mumbai News: मुंबई सेंट्रल एसटी स्थानक राज्यात अव्वल; स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ उपक्रमात मानाचा तुरा.डोंबिवली शहरात सण, राजकीय कार्यक्रम किंवा सामाजिक मेळावे यांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात कमानी उभारल्या जातात. मात्र, या कमानींना वाहतूक परवानगी किंवा उंची-रुंदीचे मोजमाप नसल्याने वारंवार अपघात आणि वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होतो. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? आणि अशा कमानींचा अडसर कधी दूर होणार? असा सवाल नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.