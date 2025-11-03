मुंबई

Thane News: राजकीय कमानींचा वाहतुकीला अडथळा! ट्रेलर कमानीत अडकल्यानं प्रचंड वाहतूक कोंडी; अडसर कधी दूर होणार?

Dombivli Traffic: डोंबिवलीत एका कमानीत ट्रेलर अडकल्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून नागरिकांना आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहेत.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : शहरात सण-उत्सव आणि राजकीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने उभारण्यात येणाऱ्या कमानींमुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊ लागले आहेत. डोंबिवली पश्चिम येथे उभारण्यात आलेल्या लोककला दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या कमानीत सोमवारी एक मोठा ट्रेलर अडकला, त्यामुळे काही वेळ संपूर्ण परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. या आधीही शहरात कमानीमुळे वाहतूक अडथळा, कमानी पडून वाहनांचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडत आहेत. तरी या कमानी उभारताना पालिका प्रशासन, वाहतूक पोलीस कोणतेही नियम घालताना दिसत नाहीत.

