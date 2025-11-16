Ruta Awhad: शिंदेंनी बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला, आता जितेंद्र आव्हाडांच्या पत्नी निवडणुकीच्या रिंगणात! कोण आहेत ऋता आव्हाड?

ठाणे, ता. १५ : आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे कट्टर समर्थक व माजी महापौर मिलिंद पाटील यांच्यासह नऊ नगरसेवकांनी नुकताच शिंदे गटात प्रवेश केला. या पक्षांतरामुळे कळवा भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आव्हाड गटाने पक्ष सोडलेल्या उमेदवारांच्या प्रभागात तगडे आव्हान उभे करण्याची रणनीती आखली आहे..याच धोरणाचा भाग म्हणून डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या पत्नी ऋता आव्हाड यांनी प्रभाग क्रमांक २३ मधून निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी इच्छुक उमेदवारी अर्ज जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्याकडे सादर केला आहे. कळवा शहर अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानले जात होते. .शिंदे गटाने हा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केलामात्र, शिंदे गटाने हा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला. आव्हाड यांचे विश्वासू सहकारी माजी विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, माजी नगरसेविका मनाली पाटील, प्रमिला केणी आणि सुरेखा पाटील यांनी शिंदे गटाची वाट धरली..Mumbai Crime: शाळेत उशीरा आल्याने १०० उठाबशा काढायला लावल्या, घरी जाताच... सहावीत शिकणाऱ्या मुलीसोबत नको ते घडलं .दांडगा जनसंपर्क आणि सामाजिक कामऋता आव्हाड यांचा कळवा-मुंब्रा परिसरात प्रचंड जनसंपर्क आहे. विशेषतः कळवा भागात त्यांनी 'संघर्ष (महिला)' संस्थेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचे उल्लेखनीय कार्य केले आहे. परिसरातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक संपर्क साधल्याने त्यांचा जनाधार मजबूत आहे. प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये शिवसेनेला त्यांच्यापासून कडवे आव्हान मिळणार आहे..चुरशीची लढत अपेक्षितउमेदवारीबाबत बोलताना राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान म्हणाले, “जे नऊ नगरसेवक पक्षांतर करून गेले, त्यांना ऋता आव्हाड यांच्या उमेदवारीमुळे पराभव स्वीकारावा लागेल.” ऋता आव्हाड यांच्या संभाव्य प्रवेशामुळे प्रभागातील निवडणूक लक्षवेधी आणि चुरशीची होईल..Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.