मुंबई

Ruta Awhad: शिंदेंनी बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला, आता जितेंद्र आव्हाडांच्या पत्नी निवडणुकीच्या रिंगणात! कोण आहेत ऋता आव्हाड?

who is Ruta Awhad : शिंदे गटाच्या धक्क्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने रणनीती बदलली आहे, ऋता आव्हाड निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत.
ruta awhad

ruta awhad

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ठाणे, ता. १५ : आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे कट्टर समर्थक व माजी महापौर मिलिंद पाटील यांच्यासह नऊ नगरसेवकांनी नुकताच शिंदे गटात प्रवेश केला. या पक्षांतरामुळे कळवा भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आव्हाड गटाने पक्ष सोडलेल्या उमेदवारांच्या प्रभागात तगडे आव्हान उभे करण्याची रणनीती आखली आहे.

Loading content, please wait...
Muncipal corporation
jitendra awhad
muncipal corporation election
mumbai muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com