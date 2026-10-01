Pension : पेन्शनधारकांच्या खात्यात महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी पेन्शन जमा; ठाणे जिल्हा परिषदेचा राज्यातील पहिला उपक्रम

ठाणे - महिन्याची सुरुवात होताच पेन्शन खात्यावर जमा होण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी दिलासा मिळाला. ठाणे जिल्हा परिषदेने प्रायोगिक तत्त्वावर राबविलेल्या वेळबद्ध पेन्शन वितरण प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील २ हजार २५० पेन्शनधारकांच्या खात्यावर १ ऑक्टोबरलाच पेन्शन जमा करण्यात आली. राज्यातील ठाणे, सातारा आणि नागपूर जिल्ह्यांत हा उपक्रम प्रायोगिक स्वरूपात राबविला जात आहे..पेन्शन वितरणाची प्रक्रिया महिन्याच्या सुरुवातीलाच पूर्ण करण्यासाठी वित्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाने आवश्यक माहिती संकलनापासून ते पडताळणी आणि आर्थिक व्यवहारापर्यंतची कामे पूर्वनियोजित पद्धतीने पूर्ण केली. डिजिटल माध्यमांचा वापर करून विविध स्तरांवरील माहितीची देवाणघेवाण आणि प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पार पाडण्यात आली..मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे यांनी या प्रक्रियेचे नियोजन केले. मुख्यालय तसेच सहा तालुक्यांतील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम केल्यामुळे एकाच दिवशी सर्व पेन्शनधारकांना पेन्शन देणे शक्य झाले..सहा तालुक्यांतील लाभार्थीठाणे जिल्हा परिषद मुख्यालयातील ४२४, मुरबाडमधील ३४४, शहापूरमधील ४४९, भिवंडीतील २६१, कल्याणमधील ४८० आणि अंबरनाथमधील २९२ अशा एकूण २,२५० पेन्शनधारकांच्या खात्यावर पेन्शन जमा करण्यात आली..आर्थिक नियोजनासाठी सुविधामहिन्याच्या पहिल्याच दिवशी पेन्शन मिळाल्याने निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरखर्च, औषधोपचार, विविध देयके आणि अन्य आर्थिक बाबींचे नियोजन वेळेत करता येणार आहे. पेन्शन वितरणातील विलंब टाळण्यासाठी माहितीची पडताळणी आणि आर्थिक कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. जिल्हा परिषद मुख्यालयातील वित्त व सामान्य प्रशासन विभागासोबतच तालुकास्तरावरील विभागप्रमुख आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत कार्यवाही पूर्ण केली. डिजिटल प्रणालीचा वापर करून वेळेची बचत, विभागांमधील समन्वय आणि वेळबद्ध सेवा यावर भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.