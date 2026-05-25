Thane News: खाद्यतेलाआड डिझेल तस्करी! कसारा, खारेगाव टोलनाक्यावर पोलिसांची कारवाई

ठाणे : खाद्यतेलाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदा डिझेल वाहतुकीचा ठाणे जिल्ह्यात सलग दोन कारवायांमधून पर्दाफाश झाला आहे. कसारा आणि खारेगाव टोलनाका येथे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत तब्बल ८७ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे डिझेल आणि टैंकर जप्त करण्यात आले आहेत..शहापूर तालुक्यातील कसारा येथे मुंबई-नाशिक महामार्गावर पोलिसांनी नाकाबंदीदरम्यान टैंकर अडवला. पोलिस कर्मचारी सुरेश गावीत यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे टँकरची तपासणी करण्यात आली. त्या वेळी टँकरमध्ये तब्बल २९ हजार लिटर बेकायदा डिझेल आढळून आले. चालक सय्यद याने हे डिझेल गडचिरोलीतील सुरजागड खाण परिसरात नेण्यात येत असल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी २६ लाख २६ हजार २४० रुपयांचे डिझेल आणि १५ लाख रुपये किमतीचा टँकर असा एकूण ४१ लाख २६ हजार २४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..नवी मुंबईकरांनो तयारीत रहा! महापालिकेकडून १०% पाणी कपात लागू; आठवड्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार.२५ हजार लिटर डिझेलसदृश पदार्थठाणे गुन्हे शाखा-१ आणि शिधावाटप विभागाने संयुक्त कारवाई करत शनिवारी खारेगाव टोलनाका येथे आणखी एक टैंकर पकडला होता. एमएच-४६-बीबी-७१३४ क्रमांकाच्या या टँकरवर 'एडिबल ऑईल' असे नमूद करण्यात आले होते; मात्र तपासणीदरम्यान त्यामध्ये २५ हजार लिटर डिझेलसदृश पदार्थ आढळून आला. चालक धर्मेंद्रकुमार पटेल याने विरार खाडी परिसरातून हे डिझेल भरल्याची माहिती पोलिसांना दिली. या कारवाईत सुमारे ४६ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तसेच टँकरमालक रितेश सिंग यांच्यासह सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..इंधन तस्करीचे रॅकेट सक्रिय ?पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे वाढ होत असून, अनेक ठिकाणी इंधनटंचाई जाणवत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत इंधन तस्करी करणारे रकेट सक्रिय झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी या संपूर्ण नेटवर्कचा तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.