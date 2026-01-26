Ganesh Naik : भाजपनं एक इशारा दिला तर ठाण्यातून नामोनिशाण मिटवेन, गणेश नाईकांनी पुन्हा शिंदेंना डिवचलं

मी ज्या पक्षात होतो त्या पक्षाचा महापौर नवी मुंबईत झाला. मिरा-भाईंदरमध्ये महापौर बसवला. ठाण्यातील यश थोडक्यात गेले. पण जिल्हा बँक असो वा जिल्हा परिषद सर्वत्र विजय मिळवला. त्यामुळे किल्ले कोणाचे नसतात. आताही पक्षाने जर एक इशारा केला तर यांचे नामोनिशाण पुसून टाकेन, असा पुनरुच्चार वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता ठाण्यात केला. .महायुतीमुळे भाजपच्या घोड्याचे लगाम खेचले गेल्याने ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीतील कार्यकर्ते खुश नाहीत. केवळ पक्षशिस्तीमुळे ते शांत आहेत, असेही नाईक या वेळी म्हणाले. ठाण्यातील वंदे मातरम् संघ आयोजित माघी गणेश जन्मोत्सवात गणपतीच्या दर्शनासाठी वनमंत्री गणेश नाईक आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला..Eknath Shinde: आता माघार नाही, शिंदेसेना आक्रमक; स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून घेतला पवित्रा.ते पुढे म्हणाले, की नेत्याला जशी खासदारकी, आमदारकी मिळते तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला हवी. यासाठी महायुती करण्याऐवजी प्रत्येकाने आपले घोडे मैदानात आणावेत. युद्ध संपल्यानंतर महायुतीतील सगळे नेते म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे भारतीय जनता पक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारी शिंदे सेना, अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली चालणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस यातून ज्यांचे नगरसेवक जास्त त्याला संधी देण्यात यावी..Maharashtra Politics : फडणवीसांना विचारल्याशिवाय एकही निर्णय नाही; एकनाथ शिंदे यांनीच महायुती भक्कम केली; मंत्री शंभुराज देसाईंचा ठाम प्रतिवाद!.त्याप्रमाणे दुसरी पदे वाटता आली असती, असे आपले व्यक्तिगत मत होते. त्यावर पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय दिला नाही. आता ठाण्यातील भाजपचा कार्यकर्ता हा खूश नाही.कल्याणमधला कार्यकर्ता खुश नाही. उल्हासनगरमधला कार्यकर्ता खुश नाही, असे नाईक म्हणाले....तर भाजपचे महापौर झाले असतेमहायुती झाली नसती तर ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचा महापौर झाला असता. आताही केवळ पक्षशिस्त म्हणून कार्यकर्ते शांत आहेत, असेही त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या महापौर पदाच्या वादावरून अप्रत्यक्षपणे शिवसेना शिंदे गटाला इशारा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.