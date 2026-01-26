मुंबई

Ganesh Naik : भाजपनं एक इशारा दिला तर ठाण्यातून नामोनिशाण मिटवेन, गणेश नाईकांनी पुन्हा शिंदेंना डिवचलं

Ganesh Naik Warns Eknath Shinde in Thane : ठाण्यातील वंदे मातरम् संघ आयोजित माघी गणेश जन्मोत्सवात गणपतीच्या दर्शनासाठी वनमंत्री गणेश नाईक आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मी ज्या पक्षात होतो त्या पक्षाचा महापौर नवी मुंबईत झाला. मिरा-भाईंदरमध्ये महापौर बसवला. ठाण्यातील यश थोडक्यात गेले. पण जिल्हा बँक असो वा जिल्हा परिषद सर्वत्र विजय मिळवला. त्यामुळे किल्ले कोणाचे नसतात. आताही पक्षाने जर एक इशारा केला तर यांचे नामोनिशाण पुसून टाकेन, असा पुनरुच्चार वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता ठाण्यात केला.

