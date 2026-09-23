मुंबई

Thane Ring Metro: सुखकर प्रवासाचा विकासरथ ठाण्याची रिंग मेट्रो;भिवंडी,कल्याण,नवी मुंबई,मुंबईशहराला जोडणार

Thane Ring Metro Project: ठाणे, भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबई व मुंबईला जोडणारी रिंग मेट्रो; वाढत्या लोकसंख्या व वाहतूककोंडीला उत्तर देत सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे अधिक सक्षम होणार
Thane Ring Metro Project:

Thane Ring Metro Project:

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : वाहतूककोंडी, प्रवासासाठीचा वेळ, शहर विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर रिंग मेट्रो शहरासाठी भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. या सुविधेमुळे ठाणेकरांना भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबईसह मुंबईला जाता येणार असल्याने रिंगमेट्रो भविष्यातील सुखकर प्रवासाचा रथ ठरणार आहे.

ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन रिंग मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

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