मुंबई

Thane News: वर्दळीच्या ठिकाणी प्रवाशांचे हाल! मुरबाड–कल्याण मार्गावर विना वाहक एसटी बस सोडण्याची मागणी

MSRTC: मुरबाड ते कल्याण मार्गावर कार्यालयीन व गर्दीच्या वेळेत बस उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे अधिक बस गाड्या सोडण्यात याव्यात, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
ST Bus
ST BusESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरबाड : मुरबाड ते कल्याण हा राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुरबाड आगारातील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारा आणि वर्दळीचा मार्ग मानला जातो. दररोज शेकडो प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करत असतात. मात्र, एवढी मोठी प्रवासी संख्या असतानाही या मार्गावर पुरेशा एसटी बस गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याची तक्रार प्रवाशांकडून सातत्याने केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
st bus
MSRTC

Related Stories

No stories found.