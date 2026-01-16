Thane News: वर्दळीच्या ठिकाणी प्रवाशांचे हाल! मुरबाड–कल्याण मार्गावर विना वाहक एसटी बस सोडण्याची मागणी

मुरबाड : मुरबाड ते कल्याण हा राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुरबाड आगारातील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारा आणि वर्दळीचा मार्ग मानला जातो. दररोज शेकडो प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करत असतात. मात्र, एवढी मोठी प्रवासी संख्या असतानाही या मार्गावर पुरेशा एसटी बस गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याची तक्रार प्रवाशांकडून सातत्याने केली जात आहे..विशेषतः मुरबाड येथून सकाळी सात ते दहा आणि कल्याण येथून सायंकाळी पाच ते रात्री दहा या कार्यालयीन व गर्दीच्या वेळेत अधिक बस गाड्या सोडण्यात याव्यात, अशी जोरदार मागणी प्रवाशांनी केली आहे. या वेळेत बस उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?.मुरबाड तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून तसेच शहर परिसरातून दररोज मोठ्या संख्येने प्रवासी कल्याण, ठाणे आणि मुंबई येथे नोकरी, व्यवसाय व शिक्षणासाठी ये-जा करतात. मात्र, एसटी बस वेळेवर न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांना नाईलाजाने खाजगी इको प्रवासी गाड्या, कार किंवा जीप यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. यामुळे प्रवास खर्च वाढत असून सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे..महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून प्रवास केल्यास शासनाकडून तिकीट भाड्यात ५० टक्के सवलत दिली जाते. तरीही बस उपलब्ध नसल्याने महिलांना व वृद्धांना या सवलतीवर पाणी सोडून खाजगी वाहनांतून महागडा प्रवास करावा लागत असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, मुरबाड आगाराच्या मुरबाड–कल्याण मार्गावरील एसटी बस सर्व थांब्यांवर थांबत असल्याने थेट प्रवास करणारे प्रवासी इतर पर्याय निवडतात, असे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. परिणामी, बस असूनही अपेक्षित प्रवासी मिळत नसल्याचे चित्र आहे..गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या मुरबाड–कल्याण रस्त्याच्या रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे यापूर्वी बस गाड्यांना उशीर होत होता. मात्र, आता या रस्त्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाल्याने बस वेळेत मुरबाड किंवा कल्याण येथे पोहोचू शकतात. त्यामुळे दिवसभरातील बस फेऱ्यांची संख्या वाढवणे शक्य व आवश्यक असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुरबाड व कल्याण आगारातून विना वाहक जलद एसटी बस सुरू करण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी प्रवाशांनी केली आहे. .Voting Ink: मार्कर पेनची चौकशी होणार, तर झेडपी निवडणुकीत शाईबाबत आयोगाचा मोठा निर्णय.“मुरबाड शहर व परिसरातून दररोज शेकडो नागरिक नोकरी-धंद्यासाठी कल्याण व मुंबईकडे प्रवास करतात. सुरक्षित व आरामदायी प्रवासासाठी लोक एसटीला प्राधान्य देतात. मात्र, गर्दीच्या वेळेत बस उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना नाईलाजाने खाजगी कार किंवा काळ्या-पिवळ्या इको गाड्यांनी प्रवास करावा लागतो.” - महेंद्र पवार (सामाजिक कार्यकर्ते, मुरबाड) .“मुरबाड–कल्याण मार्गावर सध्या मुरबाड आगारामार्फत तीन बस गाड्यांद्वारे ३६ फेऱ्या सुरू आहेत. या बस सर्व थांब्यांवर थांबतात. प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा. आगामी काळात मुरबाड आगारात येणाऱ्या नवीन सीएनजी बस गाड्या या मार्गावर चालवण्याचा विचार आहे.” - योगेश मुसळे (एसटी आगार व्यवस्थापक, मुरबाड) .प्रवाशांची ठोस मागणी मुरबाड–कल्याण मार्गावरील एसटी बस सर्व थांब्यांवर थांबत असल्याने थेट प्रवास करणारे प्रवासी इतर वाहनांचा वापर करतात. यावर उपाय म्हणून सकाळी व संध्याकाळी जलद बस सोडण्यात याव्यात. या बसना मामनोली, गोवेली व बिर्ला गेट येथेच थांबे देण्यात यावेत, अशी प्रवाशांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.