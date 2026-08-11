TMT Bus: दोन किलोमीटरसाठी १० रुपये तर..., ठाणेकरांवर महागाईचं संकट; टीएमटी बसच्या तिकीट दरात वाढ

ठाणे : ठाणे परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) तिकीटदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव परिवहन प्रशासनाने महासभेच्या मंजुरीसाठी केला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सर्वसाधारण बसच्या तिकिटात अंतरानुसार तीन ते २५ रुपये, तर वातानुकूलित बसच्या तिकिटात तीन ते ११ रुपये वाढ होणार आहे. त्यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या दोन लाख ८० हजार प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे..दोन किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासाचे भाडे सात रुपयांवरून १० रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासातही मोठी वाढ सुचविण्यात आली असून ४४ ते ४६ किलोमीटरचे भाडे ५१ रुपयांवरून ७६ रुपये होणार आहे. .Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .तिकीट दरवाढीबरोबरच सवलतींतही बदल प्रस्तावित आहेत. महिलांना मिळणारी ५० टक्के सवलत ३३ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव असून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीच्या वयोमर्यादतही बदल करण्यात येणार आहे. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना पूर्ण सवलत कायम ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. .१०८ मार्गावर सध्या टीएमटीच्या ३८१ बस रस्त्यावर धावतात. दररोज सरासरी २८ लाख रुपयांच्या तिकिटांतून उत्पन्न मिळते; मात्र खर्च अधिक असल्याने उत्पन्न व संचालन खर्च यातील दरी कमी करण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे..Mumbai Local: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल ४५ मिनिटं उशिराने सुरू; प्रवाशांचे हाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.