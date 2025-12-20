मुंबई

Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी बदलापूर ‘अलर्ट मोड’वर, वाहतुकीत मोठे फेरबदल, नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन!

Badlapur Traffic Diversion: सोमवार, २१ डिसेंबर रोजी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बदलापुरात वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
बदलापूर : कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवार, २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. यासाठी बदलापूर येथील आदर्श विद्यालयात स्ट्रॉंगरूम उभारण्यात आली असून, मतमोजणीच्या दिवशी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

