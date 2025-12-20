Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी बदलापूर ‘अलर्ट मोड’वर, वाहतुकीत मोठे फेरबदल, नागरिकांनी पर्यायी मार्ग वापरण्याचे आवाहन!

बदलापूर : कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवार, २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. यासाठी बदलापूर येथील आदर्श विद्यालयात स्ट्रॉंगरूम उभारण्यात आली असून, मतमोजणीच्या दिवशी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. .या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ठाणे शहर वाहतूक विभागाकडून विशेष वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना २१ डिसेंबर रोजी सकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहे..Mumbai News: मद्य परवानगीवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह, धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश .वाहतूक पोलीस उपआयुक्त पंकज शिरसाठ यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, काही प्रमुख मार्गांवर सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद ठेवण्यात येणार आहे. कर्जतहून गांधी चौक मार्गे बदलापूर शहरात येणाऱ्या वाहनांना आमदार मिसळ चौक येथे प्रवेश बंद राहील..या वाहनांनी म्हाडा कॉलनीमार्गे डी.जी. १ मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच अंबरनाथ व बदलापूर पश्चिमेकडून जुनी कुळगाव–बदलापूर नगरपरिषद मार्गे आदर्श शाळेकडे जाणाऱ्या वाहनांना नगरपरिषदेसमोर प्रवेश बंद असणार असून, त्यांनी उजवीकडे वळून डी.जी. १ मार्गे पुढे जावे..दरम्यान, जड व अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कर्जतहून बदलापूर शहरात येणाऱ्या अवजड वाहनांना ‘होप इंडिया’ येथे प्रवेश बंद राहील, तर अंबरनाथ, बदलापूर पश्चिम व वैशाली टॉकीजकडून बदलापूर पूर्वेला जाणाऱ्या अवजड वाहनांना वीर सावरकर पुलावर प्रवेश नसेल. मुरबाडकडून एरंजाड मार्गे येणाऱ्या अवजड वाहनांनाही शंकर मंदिर टी-पॉईंट येथे अडवण्यात येणार आहे..Thane Crime: अंबरनाथमध्ये वेठबिगारीची घटना, १० कामगारांची सुटका; कंपनी मालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल .सर्व वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहतूक प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे. रविवारचा दिवस असल्याने सुट्टी म्हणून मित्र परिवारासोबत बाहेर फिरण्याचा आनंद घेताना, बदलापूरकरांवर वाहतुकीचे निर्बंध आल्याने, बदलापूरकर थोडे नाराज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.