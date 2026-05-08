मुंबई

Thane: ठाण्यात तीन दिवस वाहतुकीत मोठे बदल, 'हे' वर्दळीचे मार्ग बंद; पर्यायी मार्ग काय असतील?

Thane Traffic Diversion: पादचारी पुलावर गर्डर उभारणीचे काम करण्यासाठी ठाण्यात तीन दिवस वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ८ ते १० मे दरम्यान हे बदल लागू असणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर : ठाणेकरांसाठी कायमच वाहतूक कोंडीचा विषय ठरणाऱ्या घोडबंदर रोडची शुक्रवार (ता. ८)पासून पुन्हा एकदा ‘परीक्षा’ पाहायला मिळणार आहे. ब्रह्मांड जंक्शन येथील पादचारी पुलावर गर्डर उभारणीचे काम हाती घेण्यात येत असल्याने ८ ते १० मेदरम्यान वाहतुकीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. परिणामी, ब्रह्मांड, मानपाडा, कापूरबावडी तसेच घोडबंदर रोड परिसरात वाहनांच्या रांगांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

