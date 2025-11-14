Thane Traffic: ठाणेकरांनो लक्ष द्या! ६ महिने 'हा' मुख्य मार्ग बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

ठाणे : बोरिवली भूमिगत रस्त्याच्या कामासाठी वाहतूक विभागाने मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी रस्त्यावरील वाहतूक सहा महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. पुढील सहा महिने हा बदल असणार आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांना दीर्घकाळ वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे..संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून ठाणे ते बोरिवली असा भूमिगत रस्ता तयार केला जात आहे. ठाण्याच्या दिशेने भूमिगत रस्त्याचे (बोगदा) काम सुरू झाले आहे. आता पुढील कामासाठी बोगद्याच्या ठिकाणी कामाचे साहित्य मोठ्या प्रमाणात उतरविले जाणार आहे. साहित्य उतरविताना परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी वाहतूक पोलिसांची मदत घेण्यात आली..Mumbai-Ahmedabad Highway: मुंबई-अहमदाबाद मार्गाची नवी आशा! द्रुतगती महामार्गाच्या कामाने गती, वाहतूक कधी सुरू होणार? .मोठ्या प्रमाणात होणारी साहित्याची वाहतूक आणि कामाची गती वाढविण्यासाठी बोगद्याकडे जाणाऱ्या हिल क्रेस्ट सोसायटीजवळील मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारा रस्ता दीर्घकाळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १४ नोव्हेंबर ते ११ मे २०२६ पर्यंत हा रस्ता बंद ठेवला जाणार आहे. वाहतूक विभागाने या रस्त्यावरून होणाऱ्या वाहतुकीला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला असून, वाहनचालकांनी त्याच मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे..बंदीची वेळ : रोज रात्री १:०० ते सकाळी ६:०० आणि दुपारी १२:०० ते सायंकाळी ६:००बंद मार्ग : हिल क्रेस्ट सोसायटी, मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारा मार्गपर्यायी मार्ग : हिल क्रेस्ट सोसायटी, मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी वाहने नीलकंठ ग्रीनकडून मुल्ला बागकडे येणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिकेडिंग केलेल्या मार्गाने विरुद्ध दिशेने जातील.नियमातून वगळलेली वाहने : पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडॉर, ऑक्सिजन गॅस वाहने व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने.Mumbai News: मुंबईत आरोग्यसेवेचा नवा अध्याय! 'या' मोठ्या रुग्णालयाचा चेहरामोहरा बदलणार; रुग्णांना आधुनिक सुविधा मिळणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.