मुंबई

Thane Traffic: ठाणेकरांनो लक्ष द्या! ६ महिने 'हा' मुख्य मार्ग बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

Thane To Borivali Tunnel: ठाणे-बोरिवली भूमिगत रस्त्याच्या कामासाठी सहा महिने वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहे. यामुळे रहिवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे.
Thane Traffic Route Changes for 6 months

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : बोरिवली भूमिगत रस्त्याच्या कामासाठी वाहतूक विभागाने मुल्ला बागकडून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणारी रस्त्यावरील वाहतूक सहा महिन्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. पुढील सहा महिने हा बदल असणार आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांना दीर्घकाळ वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे.

Thane
Mumbai
Traffic
Traffic rules
traffic congestion solutions
Thane road issues

