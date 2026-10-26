Thane News: ठाणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! श्रमजीवीच्या मोर्चामुळे वाहतुकीत बदल, अनेक रस्ते बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

ठाणे : श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने २७ ऑक्टोबरला काढण्यात येणाऱ्या 'संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा'च्या पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. मोर्चात एक लाखाहून अधिक आदिवासी सहभागी होण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विविध मार्गांवर निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. .हे निर्बंध २७ ऑक्टोबरला सकाळी सहा वाजल्यापासून २८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहतील. त्यामुळे वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..Mumbai Indians ने रोहित शर्माला कर्णधारपदी नियुक्त करावे! IPL 2027 पूर्वी भारताच्या महान खेळाडूची मागणी, हार्दिक पांड्याचं भविष्य....नाशिककडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी...मुंबई आणि नवी मुंबईकडून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना आनंदनगर येथे प्रवेशबंदी असून, या वाहनांनी ऐरोली, महापे, शिळफाटा, पत्रीपूल, दुर्गाडी आणि रांजनोली नाका या मार्गाचा वापर करावा. बेलापूर-ठाणे मार्गावरील विटावा जकात नाका येथे नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या जड वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच महापे-शिळफाटा मार्गावरील पूजा पंजाब हॉटेल आणि तळोजा-दहिसर मोरी-कल्याण फाटा मार्गावरील इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप येथे ठाणे, नाशिक आणि गुजरातच्या दिशेने जाणाऱ्या जड वाहनांना प्रतिबंध असेल..मुंबई, नवी मुंबईकडे जाणाऱ्यांसाठी निर्बंधनवी मुंबई आणि पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांनी आनंदनगर-ऐरोली मार्गाचा वापर करावा. चिंचोटी-मानकोली नाका येथे मुंबई, नवी मुंबई आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या वाहनांना प्रवेशबंदी असेल. वाडा रोडवरील नदी नाका-वडपामार्गे येणाऱ्या वाहनांना रांजनोली नाका येथे प्रवेश करता येणार नाही. नाशिकहून मुंबई, नवी मुंबई आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या वाहनांनाही रांजनोली नाका येथे प्रवेशबंदी असेल..टोरंट प्रकल्पाविरोधात शिवसेनेचा एल्गार! कर्जतच्या जंगलातील वृक्षतोडीवरून आक्रमक भूमिका; सत्ताधाऱ्यांना घेरले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.