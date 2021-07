कसा अडकला राज कुंद्रा? पॉर्न प्रसारणासाठी नेमकं कोणतं बनवलं होतं ॲप?

मुंबई : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती व उद्योगपती राज कुंद्रा याने पॉर्न चित्रफीत निर्माण करून त्याच्या प्रसारणासाठी 2019 मध्ये आर्म्स प्राईम मीडिया नावाने कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या माध्यमातून पॉर्न चित्रफीती प्रसारणासाठी तयार करण्यात आलेले हॉटशॉट्स नावाचे ॲप्लिकेशन लंडनस्थित केनरीन कंपनीला विकले. पण या ॲप्लिकेशनबाबतची बरीच कामे कुंद्रामार्फतच चालू होती. या ॲप्लिकेशन निर्मितीसाठी राज कुंद्राने सुमारे 10 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा अंदाज आहे. कुंद्रा हा पॉर्नोग्राफी प्रकरणात मुख्य सूत्रधार असल्याचे पुरावे गुन्हे शाखेला मिळाले आहेत. कुंद्रासह मालमत्ता कक्षाने कारवाई करून या अश्लील ॲप्लिकेशनची माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा प्रमुख रायन जॉन मायकल थॉर्प यालाही अटक केली आहे. कुंद्रा व थॉर्प दोघांनाही न्यायालायने 23 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. (The adult film racket in which businessman Raj Kundra has been arrested Explained in marathi)

हेही वाचा: 67 टक्के भारतीयांमध्ये अँटीबॉडीज; 40 कोटी लोकांना अजूनही धोका

यापूर्वी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ व मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या उमेश कामतला मालमत्ता कक्षाने पॉर्नोग्राफीप्रकरणी अटक केली होती‌. हॉटशॉट्स नावाच्या तयार करण्यात आलेल्या ॲप्लिकेशनवरून कामत व्हिडीओ अपलोड करायचा. गहनाकड़ून आलेले व्हिडीओ कुठे व कसे शेअर करायचे यासाठी तो मध्यस्थ म्हणून काम पाहत होता. व्ही ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून 2 जीबी फाइल्स मोफत शेअर केल्या जाऊ शकतात. येथील डाटा सात दिवसांत आपोआप डिलिट होतो. ही मंडळी लिंक शेअर करण्यासाठी याचाच वापर करीत होती.

एका व्हिडीओमागे मिळायचे लाखो रुपये

गहनाला एका व्हीडीओ मागे 80 लाख रुपये मिळत होते. कामत हा कुंद्रा यांच्याशी संबंधित एका कंपनित कामाला होता. राज कुंद्राने प्राईम आर्मस् प्राईम मीडिया नावाने कंपनी स्थापन करून कामत काम करत असलेल्या केनरीन प्रा. लि. च्या पॉर्न व्हिडिओच्या प्रसारासाठी राजकुंद्रा याने हॉटशॉट नावाचे ॲप्लिकेशन तयार केले होते. त्याच्या माध्यातून अश्लील चित्रफीतींचे वितरण केले जायचे. कामतच्या अटकेनंतर त्याने राजकुंद्राचे नाव घेतले होते. पण हातात ठोस पुरावे नसल्यामुळे त्यावेळी कुंद्राला अटक झाली नाही. कुंद्राने हॉटशॉट हे ॲप्लिकेशन प्रदीप बक्षीला विकल्याचा दावा केला होता.

हेही वाचा: दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनअभावी देशात एकही मृत्यू नाही - केंद्र सरकार

बक्क्षी हा राज कुंद्राचा नातेवाईक आहे. पुढे तपासात व्हॉट्सॲप संदेशांद्वारे कुंद्रा नियमीत या ॲप्लिकेशनच्या व्यवहारांची माहिती घेत होता, असे स्पष्ट झाले. त्यासाठी त्याने व्हॉट्सॲप ग्रुपही बनावला होता. कुंद्राच्या वतीने गहना व कामत दोघे निर्माता व दिग्दर्शक होते. त्यांच्या पटकथाही लिहीत होते. या पटकथांचे ईमेल पाठण्यात आले आहेत. त्यात सीसी म्हणून कुंद्रालाही ईमेल पाठवण्यात आले आहेत. तसेच कुंद्राकडून नियमीत पैशांची चर्चा होत होती. त्याने या व्यवसायात 10 कोटी रुपये गुंतवले होते. कामतच्या अटकेनंतर कुंद्राचे या व्यवसायातील आर्थिक व्यवहार उघड झाले. त्यामुळे कुंद्राला अटक करण्यात आली. कुंद्राने अटक आरोपी रायन थॉर्पच्या मार्गदर्शनाखाली दोघांना विआन इंडस्ट्रीजच्या पगारावर हॉटशॉट अॅप्लिकशन हाताळण्यासाठी ठेवले होते. विआन इंडस्ट्रीज दरमहा ॲप्लिकेशनसाठी दोन ते तीन लाख रुपये देत होती. याप्रकरणी आतापर्यंत 11 जणांना अटक करण्यात आली असून त्यातील 9 जणांविरोधात गुन्हे शाखेने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे.

हेही वाचा: शिक्षकांना खुशखबर , सप्टेंबर महिन्यात होणार 'TET' परीक्षा

हॉटशॉर्टच्या व्यवहारासाठी कुंद्राने बनवले होते व्हॉट्सॲप ग्रुप

अश्लील चित्रफीतींचा व्यवहार सांभाळण्यासाठी कुंद्राने एचएस टेक डाऊन, एचएस अकाउंट, एचएस ऑपरेशन्स असे व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवले होते. कामतकडील मोबाईल व लॅपटॉपच्या तपासणीत ही बाब निष्पन्न झाली आहे.