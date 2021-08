कल्याण रेल्वे स्थानक बनले गर्दुले, भिकाऱ्यांचा अड्डा

कल्याण : कोरोना corona काळात रेल्वेस्थानकात Railway अत्यावश्यक Essential सेवेतील आणि लशीचे दोन डोस Two doses of vaccine घेतलेल्या प्रवाशांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा Permission to travel by local दिली आहे. त्यामुळे आता कल्याण Kalyāṇ रेल्वेस्थानकात train station प्रवाशांची गर्दी वाढत आहे. मात्र, स्थानक परिसरात गर्दुले, भिकारी Gardule, beggar यांचा वावर वाढला आहे. गुर्दुले Gardule तर दिवसरात्र स्थानक परिसरात पडलेलेच असतात. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षा राम भरोसे असल्याचे चित्र आहे.

कल्याण रेल्वेस्थानकामध्ये सात फलाट आहेत. या फलाटांच्या पादचारी पुलाचा ताबाच गर्दुल्ले, भिकाऱ्यांनी घेतला आहे. प्रवासी दिसला की भिकारी त्याच्या मागे पैसे घेण्यासाठी फिरतात. विनातिकीट असणाऱ्या प्रवाशांवर रेल्वे प्रशासन कारवाई करते; मात्र स्थानक परिसरात असणाऱ्या भिकारी आणि गुर्दुल्यांवर कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप प्रवासी करत आहेत.

याबाबत कल्याण रेल्वेस्थानकामधील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर बोलण्यास नकार देत रेल्वेस्थानकमध्ये स्वच्छता आणि कोरोनाचे नियम पाळले जात असून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून नियमभंग

कोरोना काळ असल्याने रेल्वेस्थानकामध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांवर बंधने आहेत. कल्याण रेल्वेस्थानक परिसरात असलेले अनेक रिक्षा, टॅक्सीचालक थेट स्थानकात जात प्रवाशांकडे रिक्षा, टॅक्सी हवी आहे का? याची विचारणा करतात.