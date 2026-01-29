मुंबई

Ajit Pawar: गुलाबी रंग अन् १८ जॅकेट

story behind pink jacket political leader: अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गुलाबी रंगाचा नवा प्रयोग
Style with Substance: The Story Behind Pink and 18 Jackets

Style with Substance: The Story Behind Pink and 18 Jackets

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-पांडुरंग म्हस्के

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रचार साहित्यामध्ये ‘गुलाबी’ रंग विशेषत्वाने वापरण्यास सुरुवात केली. गुलाबी रंग हा प्रेमाचा आणि आपुलकीचा असल्याने हा बदल केल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी स्वतःही गुलाबी रंगाची जॅकेट घालण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतःसाठी तब्बल १८ जॅकेट शिवून घेतली होती.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
NCP
Mumbai
ncp leader
accident case

Related Stories

No stories found.