मुंबई : पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बॅंकेतील ६ हजार ६७० कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी व बॅंकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी बनावट खाती तयार केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आणखी काही कलमे समाविष्ट केली जाण्याची शक्‍यता आहे. हेही वाचा - नवी मुंबई शहरातून 'का' होतायत मोलकरणी गायब? या गैरव्यवहारातील रकमेच्या हस्तांतरासाठी ऑनलाईन यंत्रणेचा वापर झाल्याचा संशय आहे. न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालात ही बाब स्पष्ट झाल्यास आरोपीविरोधात माहिती तंत्रज्ञान गैरवापर प्रतिबंधक कायद्यातील कलम लावण्यात येण्याची शक्‍यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पीएमसी बॅंक प्रकरणात दाखल होणाऱ्या अंतिम आरोपपत्रात थॉमस यांच्या विरोधात काही अतिरिक्त आरोप ठेवण्यात येणार आहेत. त्यात बनावट खाती उघडल्याबद्दल भारतीय दंड विधानातील कलम क्र. ४७७ (अ) समाविष्ट केले जाऊ शकते. या गुन्ह्यात सात वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. गैरव्यवहाराची रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी बॅंक यंत्रणेचा वापर झाल्याचा संशय आहे. न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा अहवाल अद्याप आर्थिक गुन्हे शाखेला मिळालेला नाही. ऑनलाईन यंत्रणेचा गैरवापर झाल्यास माहिती तंत्रज्ञान गैरवापर प्रतिबंधक कायद्यातील कलमेही लावली जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.

