Lockdown3.0 :: तिसऱ्या लॉक डाऊनमध्ये काय सुरु काय बंद, वाईन शॉप्सबद्दल देखील झालाय निर्णय...

मुंबई - देशातील दुसरा लॉक डाऊन ३ तारखेला संपतोय. अशात देशातील लॉक डाऊन पुन्हा एकदा १४ दिवसांसाठी वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे आता आपण सर्वजण १७ मे पर्यंत लॉक डाऊनमध्ये असणार आहोत. लॉक डाऊन जरी वाढवला असला तरीही देशातील ग्रीन झोनमध्ये काही गोष्टी सशर्त शिथिक करण्यात येणार आहेत. देशातील त्या त्या भागातील रुग्णाची आकडेवारी पाहता तीन झोनमध्ये जिल्ह्यांची विभागवार करण्यात आली आहे. अशात त्या त्या झोननुसार काही नियमांमध्ये सूट दिली जाणार आहे.

एक नजर टाकुयात ४ तारखेपासून काय सुरु राहणार काय बंद राहणार यावर..

खालील बाबी तीनही झोनमध्ये बंद राहतील :

ग्रीन झोनमध्ये काय सुरु राहणार खुलं?

दारूच्या दुकानांबाबत काय ?

Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other & ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4

— ANI (@ANI) May 1, 2020