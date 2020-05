३ तारखेनंतर मुंबईला रुळावर आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा 'मोठा' निर्णय; दिलेत 'हे' आदेश...

मुंबई - मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. कोरोनाच्या संवेदनशील काळात जागतिक शहराची धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर. मुंबईत कोरोनाचा रुग्ण आढळला, मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने मुंबईतील कोरोना रुग्णाची संख्या हळूहळू वाढत गेली. याच पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात मुंबई महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी करण्यात आली. आधी पन्नास टक्के, त्यानंतर २५ आणि त्यानंतर ५ टक्के अशी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहावयास सांगण्यात आलं होतं.

आता येत्या ३ तारखेला नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला दुसरा लॉक डाऊन संपतोय. याच पार्श्वभूमीवर आता हळूहळू गोष्टी पूर्वपदावर आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यात. तसं सूतोवाच देखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलंय. म्हणूनच मुंबई महानगरपालिकेने सोमवारपासून म्हणजेच ४ तारखेपासून सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे संकेत दिले आहेत.

In an order, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has mandated 100 percent attendance for all its employees in offices and on-field, with some relaxation to people over 55 years of age and people with medical conditions. #COVID19 pic.twitter.com/CjAypSyTsJ

— ANI (@ANI) May 1, 2020