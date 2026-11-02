Maharashtra Teachers: शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी हजारो शिक्षक मुंबईत; ‘नई तालीम यात्रे’तून वस्तीशाळा शिक्षकांच्या जुन्या सेवेचा मुद्दा ऐरणीवर

मुंबई: शिक्षण हक्काचे संरक्षण, शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक आणि शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शिक्षक भारतीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘नई तालीम यात्रेला’ राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांतून हजारो शिक्षक या यात्रेत सहभागी होण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना अभिवादन करून या यात्रेला सुरुवात करण्यात आली. समाजवादी नेते कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नाना चौक ते मणिभवन असा यात्रेचा मार्ग होता. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड आणि प्राथमिक शिक्षक भारतीचे राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती..या यात्रेदरम्यान शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती मा. सचिन अहिर यांची भेट घेतली. यावेळी शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आणि न्याय्य मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वस्तीशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा जोडण्यासह इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन सचिन अहिर यांनी शिष्टमंडळाला दिले..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.\rशिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे. शिक्षण व्यवस्थेचे सार्वजनिक स्वरूप टिकवणे, शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणे आणि शिक्षकांना सन्मानाने काम करता यावे, यासाठी शिक्षक भारतीने या यात्रेचे आयोजन केले होते, अशी माहिती नवनाथ गेंड यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.