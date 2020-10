आशिष शेलार यांना धमकीचे फोन; पोलिसांच्या चौकशी नंतर दोघांना अटक

मुंबई - भाजपचे नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांना धमकीचे फोन आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी त्यांनी सोमवारी रात्री पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून दोन संशयीतांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. 'स्व. बाळासाहेबांचं हिंदुत्व तरी पाळा'; भाजप आणि शिवसेनेत रंगला कलगीतुरा आमदार आशिष शेलार यांना सोमवारी रात्री सतत 8 ते 10 कॉल्स आले. त्यात संबधिताने त्यांना जीवे मारण्याची धमकी आणि शिवीगाळ केली. शेलार यांनी याप्रकरणाची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानुसार पोलिसांनीही तक्रार नोंदवून घेतली. पोलिसांनी दोन संशयितांना मुंब्र्यातून अटक केली असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. मात्र या संशयितांनी धमकी का आणि कोणत्या कारणावरून दिली. याबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध झालेली नाही. Threatening phone calls to Ashish Shelar The two were arrested after a police interrogation ------------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

