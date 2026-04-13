Dombivli Crime: हॉटेल मालकाची सोन्याची चेन हिसकावणारे तिघे अटकेत; पाच महिन्यांनंतर गुन्हा उघडकीस, डोंबिवली पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई!

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: रामबाग परिसरात रात्रीच्या वेळी हॉटेल मालकाच्या गळ्यातील सोन्याची चेन हिसकावून पसार झालेल्या तिघा सराईत चोरट्यांना महात्मा फुले चौक पोलिसांनी तब्बल पाच महिन्यांच्या तपासानंतर मुंबईतील गोवंडी परिसरातून अटक केली आहे. आरोपींकडून चोरीस गेलेली सोन्याची चेनही जप्त करण्यात आली असून या कारवाईमुळे पोलिसांच्या तपास कौशल्याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास सी. जी. राजन (वय 74) हे रामबाग लेन क्रमांक 4 येथील 'सॉल्टी' हॉटेल बंद करून घरी जात होते. त्यावेळी तीन अनोळखी इसमांनी संगनमताने त्यांच्या वाटेत अडवून गळ्यातील सुमारे 10 तोळे वजनाची, अंदाजे 7 लाख रुपये किंमतीची सोन्याची चेन जबरदस्तीने हिसकावून नेली आणि मोटारसायकलवरून पळ काढला. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..या प्रकरणी 27 नोव्हेंबर रोजी पहाटे महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केली. फुटेजमध्ये आरोपी मोटारसायकलवरून पळून जाताना दिसून आले. त्यांचा मागोवा घेत पोलिसांनी तपास मुंब्रा, ठाणेपर्यंत वाढवला..दरम्यान, गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने आरोपी मुंबईतील गोवंडी परिसरात राहत असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त कल्याणजी घेटे यांच्या मार्गदर्गनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बलीरामसिंग परदेशी यांच्या सूचनेनुसार विशेष पथकाने मुंबईत सापळा रचला. देवनार, गोवंडी परिसरात छापा टाकून दिलनवाज अब्दुल कय्यूम अन्सारी (वय 32), रिजवान याकूब खान (वय 23) आणि शाहरुख सलीम शेख (वय 30) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली..पोलिसांनी आरोपींकडून सुमारे 52 ग्रॅम वजनाची, 6 लाख 76 हजार रुपये किंमतीची सोन्याची चेन हस्तगत केली आहे. या आरोपींकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून पोलीस उपनिरीक्षक विकास मडके यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील तपास सुरू आहे.