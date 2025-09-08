Palghar News: समुद्रकिनाऱ्यावर कंटेनर, ओमानमधून वाहून आल्याचा अंदाज

पालघर : ओमानच्या समुद्रातून कंटेनर वाहून नेणाऱ्या एम. व्ही. फोनिक्स १५ या मालवाहू जहाजाला ऑगस्टमध्ये जलसमाधी मिळाली होती. जहाजवरील कंटेनर अरबी समुद्रात भरकटले होते. या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांना इशाराही दिला होता. आता हे कंटेनर शिरगाव सातपाटी समुद्रकिनाऱ्यावर लागले असून, ते ओमानमधील त्याच जहाजावरील असावेत, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सातपाटी येथे दोन तर शिरगाव येथे एक कंटेनर समुद्र प्रवाहासोबत वाहून आला आहे..मालवाहू जहाजाला ओमान येथे जलसमाधी मिळाल्यानंतर त्यातून भरकटलेले कंटेनर प्रवाहासोबत पालघर तसेच गुजरातच्या किनाऱ्यावर येण्याची शक्यता मत्स्यव्यवसाय विभागाने वर्तविली होती. अर्धवट तरंगणाऱ्या कंटेनरपासून बोटींना धोका होण्याची शक्यताही सांगण्यात आली होती. हे कंटेनर तरंगत सातपाटी व शिरगाव समुद्रासमोर खडकात अडकले आहेत..Mhada Lottery: म्हाडाचा ॲक्शन मोड! 'या' ७० विजेत्यांचे घराचे हक्क रद्द होणार; कारण काय? .पोलिसांकडून तपास सुरूसातपाटी व शिरगाव किनाऱ्यावर आलेले हे कंटेनर नेमके कसे, कुठून आले. त्यात काय आहे, याबाबत स्थानिक यंत्रणा व पोलीस शोध घेत आहेत. रविवारी समुद्राला सकाळी भरती असल्याने कंटेनरपर्यंत पोचणे सुरक्षा यंत्रणांना कठीण होते; मात्र ओहोटीनंतर कंटेनरपर्यंत पोचणे शक्य झाल्यानंतरच त्यांची तपासणी व त्याबाबत सुरक्षितता कळणे शक्य असल्याचे सातपाटी सागरी पोलिसांनी सांगितले..नेमके प्रकरण काय?गेल्या महिन्यात ओमानमध्ये एक मालवाहू साडेतीनशे कंटेनर असलेले जहाज दुर्घटनाग्रस्त झाले होते. त्यावेळी कंटेनर देखील समुद्रात विखुरले गेले होते. दरम्यान ३०२ कंटेनर शोधण्यात ओमानला यश आले असून इतर कंटेनर सापडत नसल्याची माहिती समोर आली होती. दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर बेपत्ता असलेल्या ४८ कंटेनरपैकी २५ कंटेनर गुजरातच्या किनाऱ्यावर आढळून आले. तर तीन कंटेनर पालघरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले. हे कंटेनर ऑइलची वाहतूक करणाऱ्या जहाजाचे होते, अशी माहिती पालघर पोलिसांनी दिली..Ladki Bahin Yojana: १५०० नव्हे ३००० येणार? लाडक्या बहिणींना ऑगस्टचा हप्ता लवकरच मिळणार; आदिती तटकरेंकडून मोठी अपडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.