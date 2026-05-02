कारला एसटी बस घासली, चालकाची सटकली; बस ड्रायव्हरसह महिला प्रवाशांसोबत धक्कादायक कृत्य, मुंबईत खळबळ

Panvel News: कारला एसटी बस घासल्यामुळे रागाच्या भरात कार चालकाने बस ड्रायव्हर आणि महिला प्रवाशांसोबत धक्कादायक कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पनवेल : कारला एसटी बस घासल्याच्या किरकोळ कारणावरून चारचाकीमधील तिघांनी भररस्त्यात बसचालकाला बेदम मारहाण केल्‍याचा प्रकार समोर आला आहे. ही घटना पनवेल येथील आसूड गाव येथे गुरुवारी (ता. १) सकाळी घडली. या घटनेत आरोपींनी केवळ एसटीचालकालाच नाहीतर मध्यस्थी करणाऱ्या दोन महिला प्रवासी व वाहकालादेखील धक्काबुक्की करून मारहाण केली. खांदेश्वर पोलिसांनी या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

