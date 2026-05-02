कारला एसटी बस घासली, चालकाची सटकली; बस ड्रायव्हरसह महिला प्रवाशांसोबत धक्कादायक कृत्य, मुंबईत खळबळ

पनवेल : कारला एसटी बस घासल्याच्या किरकोळ कारणावरून चारचाकीमधील तिघांनी भररस्त्यात बसचालकाला बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही घटना पनवेल येथील आसूड गाव येथे गुरुवारी (ता. १) सकाळी घडली. या घटनेत आरोपींनी केवळ एसटीचालकालाच नाहीतर मध्यस्थी करणाऱ्या दोन महिला प्रवासी व वाहकालादेखील धक्काबुक्की करून मारहाण केली. खांदेश्वर पोलिसांनी या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी ११:३० च्या सुमारास एसटी बस बोरिवली येथून राजगुरुनगरच्या दिशेने जात होती. ही एसटी पनवेल रस्त्यावरील आसुडगाव येथील पेट्रोलपंपासमोर आली असता एका चारचाकी चालकाने आपली कार आडवी लावून बस जबरदस्तीने थांबवली. त्यानंतर चारचाकीमधील तिघांनी बसचालकाच्या केबिनमध्ये घुसून त्याच्या कारला एसटी घासल्याचे सांगत चालकाला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. वादाचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले..यावेळी झालेल्या झटापटीत चालकाचा मोबाईल फोनही फुटून नुकसान झाले. या घटनेनंतर एसटी बसचालकाने तातडीने खांदेश्वर पोलिस ठाणे गाठून चारचाकीचालकासह दोघांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी त्रिकूटाविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणून मारहाण व धमकी दिल्याप्रकरणी विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, पोलिस आता सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे या तीनही आरोपींचा कसून शोध घेत आहेत..पोलिसांत गेले तर बघून घेऊतिघांनी एसटीचालकाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या वेळी भांडण सोडवण्यासाठी पुढे आलेल्या दोन महिला प्रवाशांनादेखील या त्रिकूटाने धक्काबुक्की करून मारहाण केली. तसेच बसवाहकाला (कंडक्टर)देखील मारहाण करत, जर पोलिसांकडे गेलात, तर तुम्हाला बघून घेण्याची धमकी देत आरोपी घटनास्थळावरून पलायन केले.