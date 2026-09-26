मुंबई

Indrayani Express: इंद्रायणी एक्सप्रेस बालकासाठी थांबली; वेळेवर उपचाराने जीव वाचला

Indrayani Express News: इंद्रायणी एक्सप्रेसमध्ये 3 वर्षीय बालकाची प्रकृती अचानक बिघडली. यामुळे कर्जतजवळ गाडी थांबवून तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ज्यामुळे बालकाचा जीव वाचल्याचे समोर आले आहे.
Indrayani Express child Medical Emergency

Indrayani Express child Medical Emergency

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कैलास म्हामले

कर्जत : मुंबई–पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या तीन वर्षीय बालकाची प्रकृती अचानक बिघडल्याने कर्जतजवळ गाडी थांबवून त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. स्थानिकांच्या वेळेवर मिळालेल्या मदतीमुळे बालकाचा जीव वाचल्याची घटना शुक्रवारी २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी घडली.

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