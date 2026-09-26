Indrayani Express: इंद्रायणी एक्सप्रेस बालकासाठी थांबली; वेळेवर उपचाराने जीव वाचला

कैलास म्हामले कर्जत : मुंबई–पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या तीन वर्षीय बालकाची प्रकृती अचानक बिघडल्याने कर्जतजवळ गाडी थांबवून त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. स्थानिकांच्या वेळेवर मिळालेल्या मदतीमुळे बालकाचा जीव वाचल्याची घटना शुक्रवारी २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी घडली..गाडी क्रमांक २२१०५ इंद्रायणी एक्सप्रेसने उल्हासनगर येथील प्रतिभा नागनाथ फुंदे या आपल्या तीन वर्षीय मुलगा यश व भावासह पुण्याकडे जात होत्या. कर्जत स्थानक सुटल्यानंतर काही मिनिटांतच यशला तापामुळे फिट आली व तो बेशुद्ध झाला..Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर ३ कंटेनरचा विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू; रस्त्यावर सांडले फेविकॉल, वाहतुकीवर परिणाम.याच गाडीत प्रवास करणारे रक्षा सामाजिक संस्थेचे सदस्य भूषण हजारे यांनी प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून गुंडगेजवळ साखळी ओढून गाडी थांबवली. रेल्वे नोंदीनुसार सकाळी ७.४५ ते ७.५५ दरम्यान ही कारवाई झाली. त्यानंतर राहुल गुप्ता यांच्या मदतीने बालकाला कर्जत येथील डॉ. जैन यांच्या खाजगी बालरुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी स्थानिक नगरसेवक महेंद्र चंदन यांनीही मदत केली..डॉक्टरांच्या उपचारानंतर यश शुद्धीवर आला असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे. मुलाचे वडील नागनाथ फुंदे पुणे , मूळचे पाथर्डी, जिल्हा अहिल्यानगर यांनी कर्जतमधील सर्व मदतकर्त्यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.