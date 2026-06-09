Snake Bite : पालघरमध्ये सर्पदंशाने एका ३ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू

- निखिल मेस्त्रीपालघर - पालघर शहरातील भरवाड पाडा परिसरातील आतिफ आशिक खान या तीन वर्षीय चिमुकल्यासोबत एक दुःखद घटना घडली असून सर्पदंशामुळे या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. पालघरच्या ग्रामीण रुणालयात त्यावर उपचार केले गेले. मात्र आपत्कालीन आणि अति आवश्यक आरोग्य सुविधा नसल्याने त्याला खासगी रुग्णालयात नेत असताना त्याचा जीव गेला. या घटनेनंतर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेमधील सुविधेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून जिल्हा रुग्णालय आणि ट्रॅमा केयर सेंटर तात्काळ सुरु करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..चिमुकला आतिफ हा घरापासून काही अंतरावर इतर मुलांसोबत खेळत होता. दरम्यान तो रडत घरी परतला आणि त्याने आईला सांगितले की त्याच्या पायाला काहीतरी चावले आहे. आईच्या लक्षात आले की मुलाच्या पायावर दोन जखमा आहेत आणि रक्त वाहत आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात येताच आईने तात्काळ आपल्या पतीला फोन केला. त्यानंतर मुलाला उपचारासाठी मोटारसायकलवरून पालघर ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले..चिमुकल्याचा, मृत्यू खान कुटुंबीय शोकसागरातरुग्णालयातील डॉक्टरांनी तात्काळ प्रथमोपचार सुरू केले, परंतु अवघ्या ५ ते १० मिनिटांतच मुलाची प्रकृती झपाट्याने खालावली. प्रकृती अधिकच खालावल्याने डॉक्टरांनी त्याला पुढील अत्यावश्यक उपचारांसाठी तातडीने खासगी रुग्णालयात पाठवले. मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच आतिफचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्पदंशानंतर ४५ मिनिटे ते १ तासाच्या आत मुलाचा मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे खान कुटुंब दुःखात बुडाले असून संपूर्ण परिसरात शोकाचे वातावरण पसरले आहे..जिल्हा रुग्णालय असते, तर आतिफचा जीव वाचला असताआतिफच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर जिल्ह्यातील अत्याधुनिक आरोग्य सुविधांबाबतही लोकांमध्ये संताप उफाळून आला आहे. स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे की, पालघरमध्ये बांधण्यात येत असलेले जिल्हा रुग्णालय आणि ट्रॉमा सेंटर अद्याप जनतेसाठी खुले करण्यात आलेले नाही. आपत्कालीन रुग्णांना इतर रुग्णालयांमध्ये पाठवावे लागत असल्याने उपचारात विलंब होतो आणि मृत्यू ओढवतो. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, जर जिल्हा रुग्णालय आणि ट्रॉमा सेंटर पूर्णपणे कार्यरत असते, तर गंभीर रुग्णांना वेळेवर आणि चांगले उपचार मिळू शकले असते. रुग्णालयाच्या उद्घाटनाला सातत्याने विलंब होत आहे. त्यामुळे रुग्णांची उपचारासाठी फरपट कायम आहे..जिल्हा निर्मितीनंतर बारा वर्षे उलटली तरीही आरोग्य सुविधेची वानवाजिल्हा बनून १२ वर्षे उलटली तरीही येथे अद्याप सर्वसुविधा युक्त असलेले जिल्हा रुग्णालय लालफितीत अडकले आहे. चांगल्या आरोग्यसेवेसाठी जिल्ह्यातील रहिवाशांना आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागेल, असा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. सर्पदंशामुळे निष्पाप आतिफच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकार आणि आरोग्य विभागाने जिल्हा रुग्णालय आणि ट्रॉमा सेंटरचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, त्याचे उद्घाटन करावे आणि कोणताही विलंब न लावता ते रुग्णालय जनतेसाठी खुले करावे अशी मागणी जोर धरत आहे..सरकारी दवाखान्यात आवश्यक आरोग्य सुविधाच नाहीतपालघरच्या ग्रामीण रुग्णालयात अतिफवर डॉक्टरांनी पुरेपूर उपचार केले असले तरी त्याची प्रकृती खालावल्याने त्याला आवश्यक असलेली आरोग्य सुविधा सरकारी ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ध नव्हती. त्याच्या उपचारासाठी अतिदक्षता विभाग, एन आय सी यु किंवा आयसीयू सारख्या सुविधेची गरज होती. मात्र ती नसल्याने त्याला या सुविधांच्या उपचारासाठी पुढे पाठवण्याचा सल्ला दिला. मात्र या सुविधा मिळण्याआधीच त्याचा वाटेत मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.