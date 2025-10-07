मुंबई

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लोकार्पणासाठी वाहतुकीची नियमावली, 'या' वाहनांना प्रवेशबंदी

Heavy Vehicle Entry Ban: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Heavy Vehicle Entry Ban

Heavy Vehicle Entry Ban

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. या कार्यक्रमावेळी नवी मुंबई शहरात वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी जड-अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश करण्यास, वाहने उभी करण्यास प्रतिबंध आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
PM Narendra Modi
Traffic
navi mumbai airport
traffice police
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com