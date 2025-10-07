Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लोकार्पणासाठी वाहतुकीची नियमावली, 'या' वाहनांना प्रवेशबंदी

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. या कार्यक्रमावेळी नवी मुंबई शहरात वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी जड-अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश करण्यास, वाहने उभी करण्यास प्रतिबंध आहे..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लोकार्पण सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाला अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती तसेच मोठ्या संख्येने जनसमुदाय येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई शहरात वाहतूक कोंडीची शक्यता आहे. वाहतूक नियमनाकरिता नवी मुंबई वाहतूक विभागाकडून विविध मार्ग बंद करण्यात आले आहेत..Naresh Mhaske: ‘नालायक’ म्हटलं तर झोंबलं का? माजी नगरसेवकांची नरेश म्हस्केंवर टीका.नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत वाहतुकीचा ओघ अपेक्षित असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करण्यात आले. तसेच वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत जड-अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना प्रवेश करण्यास तसेच शहराच्या सर्व मार्गावरून मार्गस्थ होण्यास सकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत बंदी राहणार आहे..‘या’ वाहनांना मुभानवी मुंबई वाहतूक विभागाच्या अधिसूचनेत जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका, शासकीय वाहने, कार्यक्रमाचे अनुषंगाने येणारी वाहने, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बस, इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार नसल्याचे काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे..Mhada House: मुंबईत म्हाडाची 'ही' घरं कोणीही खरेदी करु शकणार, म्हाडा प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.