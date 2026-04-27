माकड पकडा आणि ६०० रुपये मिळवा; पण अटही कडक... महाराष्ट्र सरकारची अनोखी घोषणा, प्रकरण काय?

राज्यातील वाढता मानव-वानर संघर्ष रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वनविभागाने २२ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, माकडांना सुरक्षितपणे पकडण्यासाठी ६०० रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीवरून पूर्वीच्या आर्थिक निकषांमध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी माकडांना पकडण्यासाठी ३०० रुपये दिले जात होते, परंतु आता ही रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे..रीसस माकडं आणि हनुमान लंगूर यांनी शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. कोकण प्रदेशात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात माकडांनी जीवन कठीण केले आहे. येथे माकडं केवळ लोकांवरच हल्ला करत नाहीत, तर पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत. आकडेवारीनुसार, केवळ रत्नागिरी परिसरातच गेल्या दोन-तीन वर्षांत माकडांच्या हल्ल्याच्या आणि नुकसानीच्या ५,६०० हून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे..माकडांच्या हल्ल्यांमुळे दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. स्थानिक लोक माकडांना पकडण्याची मागणी करत होते. परंतु प्रति माकड ३०० रुपये या जुन्या दराने आपला जीव धोक्यात घालण्यास कोणीही तयार नव्हते. याला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने आता माकडांना सुरक्षितपणे पकडण्याचा दर प्रति माकड ६०० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. अशी आशा आहे की आता बचाव पथके आणि व्यक्ती प्रत्यक्ष क्षेत्रात अधिक सक्रिय होतील आणि माकडांना पकडतील..हा निर्णय तात्काळ अंमलात आला आहे. वन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, माकडांना पकडताना त्यांना खाजवू नये. माकडांना ज्या ठिकाणाहून पकडले आहे, तिथून १० किलोमीटर दूर जंगलात सोडावे. घटनास्थळी किमान एक वन विभागाचा अधिकारी किंवा रेंजर उपस्थित असणे आवश्यक आहे. या उद्देशासाठी विभागाकडे फोटो आणि व्हिडिओ सादर करणे आवश्यक आहे, तरच बक्षिसाची रक्कम मिळेल.