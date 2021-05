मुंबईत आज १,९४६ नवीन कोरोना रुग्ण, ६८ मृत्यू

मुंबई: मुंबईत आज 1,946 नवीन कोरोना रुग्ण सापडले तर 2037 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांचा (Mumbai covid patients) एकूण संख्या 6,84,048 इतकी झाली आहे. आज 68 रुग्ण दगावले. मुंबईत कोरोना रुग्ण (corona virus) वाढीचा सरासरी दर 0.36 टक्क्यांवर आला आहे. रुग्ण दुपटीचा कालावधी ही कमी होऊन 189 दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे मुंबईत नव्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस नियंत्रणात येत असल्याचे दिलासादायक चित्र समोर आले आहे. (Today In mumbai more than one thousand nine hundread new covid patients)

आतापर्यंत 58,26,074 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 92 टक्के आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 38,649 हजारांवर आला आहे.मुंबईत आज 2037 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 6,29,410 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत.

मुंबईत आज दिवसभरात 68 रुग्णांचा मृत्यूची नोंद झाल्याने मृतांचा आकडा 14 हजार 076 वर पोहोचला आहे. आज मृत झालेल्यापैकी 40 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 40 पुरुष तर 28 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 7 रुग्णांचे वय 40 वयोगटाच्या खालील होते. 22 रुग्णांचे वय 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 39 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते.

मुंबईत 85 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 432 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 21,335 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल 896 करण्यात आले.

धारावी 9 नवे रुग्ण

धारावीतील रुग्णसंख्या नियंत्रणात आली असून धारावीत आज 9 नवीन रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांची संख्या 6662 वर पोहोचली आहे. दादर मध्ये आज 17 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांची संख्या 9196 झाली आहे. माहीम मध्ये 32 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्ण 9425 इतके रुग्ण झाले आहेत.जी उत्तर मधील रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. जी उत्तर मध्ये आज 58 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णसंख्या 25,283 झाली आहे.