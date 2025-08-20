मासेमारी नौका उधाणामुळे बंदरात
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता.२०: मुसळधार पावसाबरोबर ताशी ५० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे आणि खवळलेल्या समुद्रामुळे मासेमारी नौका बंदरातच नांगरुन आहेत. बुधवारी पावसाचा वेग कमी झाला असला तर हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिल्याने मच्छीमारांना खोल समुद्रात जाणे टाळले आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मासेमारीलाही मोठा फटका बसला.
खोल समुद्रातील मासेमारी बंदीचा काळ संपून २० दिवस झाले. परंतु, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना योग्य पद्धतीने मासेमारी करता आलेली नाही. नारळीपौर्णिमेपर्यंत समुद्र शांत झाला नव्हता, त्यामुळे सुरुवातीचे दिवस वाया गेले. त्यानंतर एक आठवडा मासेमारी करता आली. या आठवडाभरात पापलेट, कोळंबी, बोंबील यासारख्या माशांची आवक वाढल्याने किंमती काही प्रमाणात कमी झाल्या; मात्र, त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून समुद्र पुन्हा खवळल्याने मासेमारीसाठी जाणाऱ्या बोटींची संख्या कमी झाली. त्यामुळे स्थानिक बाजारात माशांची चढ्यादरानेच विक्री सुरू आहे. याच दरम्यान हवामान विभागाने रेड अलर्ट जाहीर केल्याने बोटी बंदरातच नांगरुन आहेत.
----
मान्सून परतण्याच्या हंगामात पडकलेले पापलेट, सुरमय, कोळंबी बोंबील, मांदेलीचे प्रमाण चांगले असते. त्यामुळे दर आटोक्यात असतात. मासेमारीचा सुरूवाताचा हंगाम वाया गेला आहे. याचा आर्थिक फटका बोट मालकांनाही बसत आहे.
- गजानन कुंडी, मच्छीमार, अलिबाग
