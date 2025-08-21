डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाला 12 वर्ष पूर्ण महा. अंनिस पाली सुधागड शाखेतर्फे खुनाचा सूत्रधार शोधण्यासह इतर मागण्यांचे तहसीलदारांना निवेदन
दाभोलकर हत्या प्रकरणातील सूत्रधार अजूनही मोकाट
अंनिस पाली सुधागड शाखेतर्फे तहसीलदारांना निवेदन
पाली, ता. २१ (वार्ताहर) ः डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला १२ वर्षे पूर्ण झाली, मात्र हत्येचे सूत्रधार अजूनही मोकाट आहेत. त्यामुळे हत्येचे सूत्रधार शोधण्यासह इतर मागण्यांचे निवेदन बुधवारी (ता. २०) महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पाली सुधागड शाखेतर्फे समविचारी संघटना व नागरिक यांच्या उपस्थितीत पाली सुधागड तहसीलदारांना देण्यात आले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय करत होती. सीबीआयने तपास करून त्याविषयी खटला पुणे विशेष न्यायालयात दाखल केला होता. त्यामध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या दोघांना दोषी ठरवून शिक्षा दिलेली आहे. असे असले तरीही या हत्येमागील सूत्रधार अजूनही मोकाटच आहेत. त्यांना पकडण्याचे कुठलेही प्रयत्न शासनाच्या पातळीवर सुरू नाहीत. याप्रकरणी पाली सुधागड तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना निवेदन देतेवेळी महा. अंनिस पाली शाखा कार्याध्यक्ष अमित निंबाळकर, हभप महेश पोंगडे महाराज, केवल चव्हाण, तुषार ठोंबरे व अभिजित ठोंबरे आदी उपस्थित होते.
