गणेशोत्सवात प्रवाशांची लूट थांबणार
गणेशोत्सवात प्रवाशांची लूट थांबणार
परिवहन विभागाकडून जादा भाडे आकारणीवर नियंत्रण
पाली, ता. २५ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर कोकणकर व प्रवासी आपल्या गावी प्रवास करतात. अशावेळी त्यांच्याकडून खासगी कंत्राटी प्रवासी बस व रिक्षाचालकांकडून वाढीव भाडे आकारले जाते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन पनवेल येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हरिभाऊ जेजूरकर यांनी केले आहे.
जादा भाडे आकारणाऱ्या बस व रिक्षा मालकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली जावी. तक्रारीमध्ये वाहन क्रमांक, प्रवासाची तारीख व तपशील स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रवाशांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या ई-मेल आयडी rto.४६-mh@mah.gov.in किंवा व्हॉटसॲप क्रमांक ९००४६७०१४ यावर तक्रार पाठवावी. संपूर्ण राज्यात सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवानिमित्त सर्व खासगी बस वाहकांना शासनाने निश्चित केलेल्या भाडेदरापेक्षा जास्त भाडे आकारू नये, तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसमध्ये घेऊ नयेत, असा संदेशदेखील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी दिला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल. प्रवाशांनी जादा भाडे आकारल्यास पुराव्यासह, लेखी तक्रार आणि छायाचित्राद्वारे तक्रार नोंदवावी. जिल्ह्यातील प्रवासी रिक्षांच्या मनमानी भाडे आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने भाडेदराचा तक्ता तयार केला असून तो विविध रिक्षा थांब्यावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सद्यस्थितीच्या भाडेदरानुसार खाजगी कंत्राटी परवाना वाहनाची कमाल भाडेदर प्रति किलोमीटर बससाठी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असे २७ एप्रिल २०१८ रोजी शासनाने निश्चित केले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हरिभाऊ जेजूरकर यांनी नागरिकांना विनंती केली आहे की, प्रवाशांनी सजग राहून फक्त नियमांनुसार भाडे आकारणाऱ्या वाहकांविरुद्ध तक्रार दाखल करावी, ज्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांचे संरक्षण सुनिश्चित होईल, असे सांगण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.