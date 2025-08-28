बल्लाळेश्वर देवस्थानतर्फे नगरपंचायतला निर्माल्य कलश
बल्लाळेश्वर देवस्थानतर्फे नगर पंचायतला निर्माल्य कलश
गणेश विसर्जनावेळी जमा झालेल्या निर्माल्याचे होणार खत
पाली, ता. २८ (वार्ताहर) ः श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानतर्फे पाली नगर पंचायतीकडे तीन मोठे निर्माल्य कलश देण्यात आले आहेत. गणेश विसर्जनावेळी या निर्माल्य कलशामध्ये निर्माल्य जमा केले जाणार असून, यातून खत बनवले जाणार आहे.
श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान अनेक प्रकारचे विधायक सामाजिक उपक्रम राबवित असते. सध्या गणेशोत्सव असल्याने विसर्जनाच्या वेळी पवित्र निर्माल्य इतरत्र पडू नये, तसेच पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी पाली-अंबा नदीवर निर्माल्य एकत्रित संकलन करून त्याची खतनिर्मिती करण्यात येणार आहे. या उद्देशाने पाली नगर पंचायतीचे प्रभारी नगराध्यक्ष अरिफ मनियार व मुख्याधिकारी माधुरी मडके यांनी श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानकडे गणपती विसर्जनाच्या ठिकाणी तीन मोठ्या निर्माल्य कलशाची मागणी केली होती. त्यानुसार श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली यांनी तीन मोठे आकर्षक निर्माल्य कलश नगर पंचायतीस उपलब्ध करून दिल्याचे बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे यांनी सांगितले. निर्माल्य कलश देतेवेळी श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे, मराठे, पाली नगर पंचायत प्रभारी नगराध्यक्ष अरिफ मनियार, मुख्याधिकारी माधुरी मडके व नगर पंचायत कर व प्रशासकीय अधिकारी सोनल शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. गणेश विसर्जनासाठी आलेल्या नागरिकांनी आपल्यासोबत असलेले निर्माल्य कुठेही न टाकता ते निर्माल्य कलशातच टाकावे, असे आवाहन पाली नगर पंचायतीमार्फत करण्यात आले आहे.
