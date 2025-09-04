टेरेसवर शाडूच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन
टेरेसवर शाडूच्या गणशमूर्तीचे विसर्जन
पाली, ता. ४ (वार्ताहर) ः सुधागड तालुका मराठा समाजाचे सरचिटणीस सुजित बारसकर मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करत आहेत. यावर्षीही त्यांनी शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या गणरायाचे विसर्जन आपल्या पालीतील घराच्या टेरेसवर कृत्रिम पाण्याच्या टाकीमध्ये केले. त्यांच्या या पर्यावरणपूरक व विधायक गणेशोत्सवाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. सुजित बारसकर यांनी सांगितले की, आम्ही दरवर्षी बाप्पाच्या शाडूच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना करतो. सजावट ही पर्यावरणपूरक असते. जलप्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेत विसर्जन घरातच करायचे ठरविले. त्यानुसार आम्ही टेरेसवर गणपतीचे विसर्जन केले. माती व निर्माल्य एकत्र करून त्यात शमीचे झाड लावणार आहोत. आम्ही सलग पाचव्या वर्षी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यात यशस्वी झालो. अशाच प्रकारे दरवर्षी आम्ही गणेशोत्सव साजरा करण्याचा निर्धार केला आहे, असे समृद्धी बारसकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.