महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीचे एकत्रीकरण
बॅंकिंग सेवा विस्कळित होण्याची शक्यता; १५ सप्टेंबरपासून सर्व सेवा सुरळीत होणार
अलिबाग, ता. ११ : महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि तत्कालीन विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या बँकांचे एकत्रीकरण होऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी नवीन ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ अस्तित्वात आली आहे. या बॅंकेच्या एकत्रीकरणात काही सुविधा विस्कळित होण्याची शक्यता असल्याने यादरम्यान सहकार्य करण्याचे आवाहन बॅंक व्यवस्थापकांनी केले आहे.
या एकत्रीकरण प्रक्रियेच्या कालावधीत सर्व डिजिटल व इतर बँकिंग सेवा जसे की एटीएम, मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, आधार आधारित पेमेंट प्रणाली, धनादेश वटविणे, स्थायी सूचनांसह नियत आदेश या सर्व सेवा कालावधीत तात्पुरत्या विलंबित किंवा खंडित होऊ शकतात. ही एकत्रीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या सर्व सेवा पुन्हा पूर्ववतपणे सुरू होतील. यामुळे होणाऱ्या गैरसोयींबद्दल बँक दिलगीर आहे, असे बँकेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे, तसेच वरील कालावधीत येणाऱ्या तातडीच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी पूर्वनियोजित व्यवस्था करण्याची ग्राहकांना विनंती बँकेच्या मार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोणतीही अडचण, शंका किंवा तक्रार असल्यास बँकेच्या नजीकच्या शाखेशी अथवा अधिकृत संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आपल्या ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तसेच सोमवार (ता. १५)पासून सर्व सेवा ग्राहकांसाठी पुन्हा सुरळीत होतील व त्या अधिक तत्पर व ग्राहकांसाठी अधिक सोयीच्या असणार आहेत, असे बँकेचे अलिबाग शाखेचे व्यवस्थापक सुधीर विचारे यांनी सांगितले आहे.
