भांडवलदारांमुळे जमिनींची दुर्दशा
मेढेखार परिसरातील शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १० : शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मेढेखार, कुसुंबळे परिसरातील हजारो एकर जमीन काही कंपन्यांनी खरेदी केली आहे; परंतु या ठिकाणी आजतागायत एकही प्रकल्प सुरू झाला नसल्याने खरेदी केलेल्या जमिनी परत कराव्यात, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवार (ता. ९) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
अलिबाग तालुक्यातील मेढेखार, कुसुंबळे, कातळपाडा, काचली, पिटकीरी, खातविरे गावातील ३८० शेतकऱ्यांच्या जमिनी मे. पटनी एनर्जी प्रा.लि., गायत्री लॅण्ड रिॲलिटी प्रा.लि., हिंगलज लॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., गणेश लॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., देवर्षी लॅण्ड प्रा.लि. यांसारख्या नऊ कंपन्यांनी शेतीविषयक व्यवसाय सुरू करण्याच्या नावाखाली खरेदी केल्या. रोजगार मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनीही जमिनी विकण्यास तयारी दर्शवली; परंतु जमिनी खरेदी करून १५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्ष होऊन कंपन्यांनी उद्योग सुरू केलेला नाही. या कंपन्यांनी जमिनीवर प्रकल्प उभारले नाहीत. आजपर्यंतच्या कालावधीत येऊन गेलेले सर्व पूर, महापूर, समुद्राला आलेल्या मोठ्या भरत्या, उधाणांमुळे जमिनीची धूप होऊन खाडीच्या पाण्यात गेलेली आहे.
शासनाचे दुर्लक्ष
शासनाच्या पाटबंधारे, खारलॅण्ड कार्यालयाने लक्ष दिले नाही. जमिनीच्या जागेत समुद्र वनस्पती, खारफुटींचे जंगल वाढलेले आहे. शेतजमिनी पूर्णपणे ओसाड, नापीक झाल्या आहेत. या भांडवलदार कंपन्यांमुळे जमिनींची दुर्दशा झाली आहे. तरीही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात शासनाने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
