रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर
रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर
अलिबाग, ता. १० : रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २०२४-२५ च्या आर्थिक कामगिरीनुसार बेस्ट एनपीए मॅनेजमेंट, बेस्ट सेक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर आणि बेस्ट ऑडिट ट्रान्सफॉरर्मेशन हे पुरस्कार गोवा येथे होणाऱ्या १७ आणि १८ सप्टेंबरला गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑप बँक अँड क्रेडिट सोसायटीजचे चेअरमन ज्योतिंद्र म. मेहता यांच्या हस्ते देण्यात येणार आहेत.
बँकेच्या कर्ज वसुलीतील काटेकोर धोरण, थकबाकी नियंत्रणातील शिस्तबद्धता यामुळे बेस्ट एनपीए मॅनेजमेंट हा पुरस्कार तर बँकेने माहिती-तंत्रज्ञान सुरक्षेत केलेल्या गुंतवणुकीमुळे व अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालींच्या अंमलबजावणीमुळे बेस्ट सेक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर हा पुरस्कार पटकाविला आहे. तसेच बँकेने लेखापरीक्षण प्रक्रियेत आधुनिक साधनांचा वापर करून पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जोखीम नियंत्रण मजबूत केले आहे. या पद्धतींमुळे बँकेच्या कामकाजात विश्वासार्हता आणि नियामक अनुपालन वाढले आहे. यामुळे बेस्ट ऑडिट ट्रान्सफॉरर्मेशन हा पुरस्कार बँकेला जाहीर झाला आहे. देशातील नामवंत संस्था एफसीबीए यांच्या वतीने हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. नुकतेच झालेल्या रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय जाहीर करण्यात आले आहे. बँकेचा ढोबळ नफा ८५.८० कोटी रुपये तर निव्वळ नफा ३५.५९ कोटी रुपये इतका झाल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. तसेच सभासदांना १२.५ टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला. बँकेच्या स्वनिधीने ७०० कोटींचा रुपयांचा टप्पा गाठल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. हा निधी मार्च २०३० पर्यंत १००० कोटीं रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पुढील दोन वर्षांत बँकेचा व्यवसाय दहा हजार कोटीं रुपयांवर नेण्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता.
..........
पुरस्कारामुळे कामाचे समाधान मिळत असते. हे सर्व पुरस्कार ग्राहकांनी दाखविलेल्या विश्वासामुळे मिळत असतात. बँकेने ६० वर्षात ग्राहकांच्या हिताप्रमाणे आपले काम केलेले असून या पुरस्काराचे श्रेय हे बँकेचे अध्यक्ष जयंत पाटील आणि संचालक मंडळ यांनी वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन तसेच बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी आणि बँकेला सहकार्य करणारे ग्राहक यांचे आहे.
- मंदार वर्तक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरडीसीसी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.