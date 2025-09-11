ग्रामस्थांनी घेतली आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे साखर चौथी गणपती निमित्त आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिर
पालीकरांनी घेतले आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे
पाली (वार्ताहर) ः साखर चौथ गणपती बुधवारी (ता. १०) राज्यभरात विराजमान झाले. तळवली गावामध्ये साखरचौथ गणपतीनिमित्ताने ग्रामस्थ व महिला मंडळ यांच्या वतीने आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते.
या शिबिरासाठी सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेतर्फे प्रशिक्षण ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिके घेण्यात आली. त्यामध्ये स्वयंपाकघरातील आग प्रतिबंध व नियंत्रण, सीपीआर, प्राथमिक उपचार, आपत्कालीन परिस्थितीत ग्रामस्थ व सरपंच यांची भूमिका, आपत्ती व्यवस्थापनातील युवकांची जबाबदारी आदी महत्त्वपूर्ण विषयांवर सखोल मार्गदर्शन करून प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
अशाप्रकारे गणेशोत्सवानिमित्त विधायक कार्यक्रम राबवल्याने ग्रामस्थांना आपत्कालीन परिस्थितीत नक्की काय करावे व ती परिस्थिती कशी हाताळावी याबाबत प्रात्यक्षिकासह शास्त्रशुद्ध माहिती मिळाली, असे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षक सागर दहिंबेकर यांनी सांगितले.
फोटो ओळ
पाली ः ग्रामस्थांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देताना.
