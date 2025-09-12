रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी चुरस
रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी चुरस
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १२ : रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण (खुल्या) गटासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्वच नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, यामुळे अध्यक्षपदाची चुरस अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे, तर जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदाच्या आरक्षणात ओबीसींना अपेक्षित जागा न सोडल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
२००४ मध्ये शेतकरी कामगार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील अध्यक्षपदाच्या रस्सीखेचमुळे सुनील तटकरे यांना दोन वेळा आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतरही माजी राज्यमंत्री मीनाक्षी पाटील यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देत राज्य शासनाला कोंडीत पकडले होते. त्यानंतरही रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून नेहमी वादंग सुरू असतो. दुसरीकडे १५ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) एक आणि या गटातील महिलांसाठी दोन ठिकाणी आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले आहे, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुला) एकूण आठ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपद जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.