सक्षम एज्युकेशन सोसायटी तर्फे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप

सक्षम एज्युकेशन सोसायटीतर्फे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप
अलिबाग, ता. १७ : अलिबाग तालुक्यातील राजिप शाळा वरसोली येथे शनिवारी (ता. १३) शाळेतील इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या तब्बल १०५ विद्यार्थ्यांना सक्षम एज्युकेशन सोसायटीतर्फे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे आयोजन अनुराधा वेलणकर-दातार, राम कदम, दिनेश ठाकूर आणि शाम वाकडे यांच्या आर्थिक मदतीतून करण्यात आले होते. याप्रसंगी सक्षम एज्युकेशन सोसायटीतर्फे योगेश पवार, शुभांगी कुलकर्णी, राम कदम, दिनेश ठाकूर, वासुदेव आमले, गणेश पाटील, विशाल आमले, शार्दुल काठे आदी उपस्थित होते. तर जिल्हा परिषद शाळा वरसोलीतर्फे केंद्रप्रमुख विकास पाटील आणि शिक्षक उपस्थित होते.
फोटो ओळ : सक्षम एज्युकेशन सोसायटीतर्फे राजिप शाळा वरसोली येथे शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करताना उपस्थित विद्यार्थी व मान्यवर.
