दुर्बल मुलींसाठी वसतिगृहात मोफत प्रवेश सुरू
राहण्याची-खाण्याची व्यवस्था; शैक्षणिक साहित्य व निर्वाह भत्ता मिळणार
पाली, ता. १७ (वार्ताहर) : शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत पाली-सुधागड तालुक्यातील मधली आळी येथे असलेल्या शासकीय मुलींच्या वसतिगृहात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून मोफत प्रवेश सुरू झाला आहे. हा उपक्रम मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच अनाथ आणि अपंग विद्यार्थिनींसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण झालेल्या हुशार आणि होतकरू विद्यार्थिनींना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जाणार असून, राहण्यापासून ते शैक्षणिक साहित्यापर्यंत सर्व सुविधा विनामूल्य उपलब्ध होणार आहेत.
या वसतिगृहात मुलींसाठी मोफत निवासाची व्यवस्था असून, नाश्त्यामध्ये दररोज पोहे, शिरा, उपीट यापैकी एक पदार्थ, उकडलेली दोन अंडी, सफरचंद, हंगामी फळ आणि दूध दिले जाते. दुपारच्या व रात्रीच्या जेवणात डाळ, भात, चपाती, भाजी, उसळ, लोणचे, पापड यांचा समावेश असून, आठवड्यातून दोनदा मासांहाराची सोयदेखील केली आहे. शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वह्या, पुस्तके, लेखनसाहित्य मोफत दिले जाते, शिवाय विद्यार्थिनींना दैनंदिन खर्चासाठी दरमहा ६०० रुपयांचा निर्वाह भत्ता दिला जातो. तसेच पात्र विद्यार्थिनींना दोन संचांचा गणवेश भत्ता, पावसाळ्यात रेनकोट किंवा छत्री भत्ता दिला जातो. वसतिगृहात संगणक, ग्रंथालय, क्रीडासाहित्य व मनोरंजनाच्या सुविधाही उपलब्ध आहेत.
..............
चौकट १ : यांना मिळेल प्रवेश
अनुसूचित जाती व जमाती विद्यार्थिनींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असावे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थिनींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असावे.
...................
असा करा अर्ज
ऑनलाइन अर्जासोबत खालील कागदपत्रांच्या सत्य प्रती आवश्यक :
२०२५-२६ साठी तहसीलदार सहीचा उत्पन्नाचा दाखला
जातीचे प्रमाणपत्र
मागील इयत्तेचे गुणपत्रक
आधार कार्ड
शाळा/कॉलेजचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
