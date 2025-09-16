प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण दिगंबर तुपारे यांना मुंबई विद्यापीठातर्फे सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार केंद्रिय अल्पसंख्याक व संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते प्रदान
प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण तुपारे यांना मुंबई विद्यापीठातर्फे सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार
पाली, ता. १६ (वार्ताहर) ः नागोठणे येथील कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या आनंदीबाई प्रधान विज्ञान महाविद्यालयातील रसायनशास्त्र प्रभारी विभागप्रमुख व प्राध्यापक डॉ. श्रीकृष्ण तुपारे यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. सोमवारी (ता. १५) केंद्रीय अल्पसंख्याक व संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. विलास कानाडे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
डॉ. श्रीकृष्ण तुपारे हे प्राध्यापक म्हणून को. ए. सो. आनंदीबाई प्रधान विज्ञान महाविद्यालयात २७ वर्षांपासून अध्यापनाचे कार्य करीत आहेत. ते मुंबई विद्यापीठ व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रविज्ञान विद्यापीठ लोणरे येथे अभ्यासक्रम मंडळाचे समन्वयक व सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी ३७ संशोधन लेख, सात पुस्तक प्रकरणे, तीन रसायनशास्त्र विषयाचे व माझ्या लेखणीतून व कळी उमलता उमलता ही दोन मराठी पुस्तके व तीन संशोधन पुस्तकांचे संपादन केले आहे. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने सात संशोधन लघु प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
त्यांच्या यशाबद्दल त्यांचे कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष ॲड. सिद्धार्थ पाटील, कार्यवाह ॲड. पल्लवी पाटील, वरिष्ठ संचालक व मार्गदर्शक संजय पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक खोपकर आदी मान्यवरांनी अभिनंदन केले.
