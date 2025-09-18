सहा महिन्यांपासून आर्थिक चणचण
सहा महिन्यांपासून आर्थिक चणचण
संगणक प्रचालकांची मानधनाअभावी गैरसोय
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १८ ः केंद्र, राज्य शासनपुरस्कृत कृषी विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संगणक प्रचालक काम करीत आहेत; मात्र सहा महिन्यांपासून त्यांना मानधनच मिळाले नसल्याने आर्थिक चणचणींचा सामना करावा लागत आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, राज्यपुरस्कृत नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना शासनाने सुरू केली. या योजनेंतर्गत ऑनलाइन कामे गतिमान करण्यासाठी जिल्ह्यात संगणक प्रचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. कोकण विभागात ६० हून अधिक प्रचालक असून, रायगड जिल्ह्यात १६ जणांचा समावेश आहे. कंत्राटी स्वरूपातील प्रचालकांमार्फत योजनांची कामे करण्यात आली; परंतु एप्रिलपासून मानधनच मिळाले नसल्याने खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केलेल्या श्रमाचा मोबदला मिळत नसल्याने अनेकांमध्ये घरात नैराश्याचे वातावरण असून राज्य सरकारमुळे परिस्थिती ओढावल्याची नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

सणासुदीच्या आनंदावर विरजण
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अशा कृषीविषयक योजनांची कामे सुरळीत सुरू आहेत. संगणक प्रचालक दिवसरात्र यासाठी झटत आहेत; पण असे असताना सणासुदीच्या काळात मानधन मिळाले नसल्याने नाराजी आहे.
