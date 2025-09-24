सीएससी केंद्रामुळे लाभार्थ्यांची धावपळ वाचणार
सीएससी केंद्रामुळे लाभार्थ्यांची धावपळ वाचणार
एकाच छताखाली शासकीयसह खासगी सेवा मिळणार
अलिबाग, ता. २४ वार्ताहर : सीएससी केंद्र हे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध शासकीय आणि खासगी सेवा पुरविण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. महामंडळाने सीएससी केंद्रासमवेत केलेल्या करारामुळे महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त, अमिता पवार यांनी दिली आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे लाभार्थी आता त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही सीएससी केंद्रावर जाऊन महामंडळाच्या योजनांचा लाभ कमी दरात घेऊ शकतात. यामध्ये महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरणे, कागदपत्र अपलोड करणे, योजनेची सद्य:स्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळवणे यांसारखा सुविधांचा समावेश आहे. यामुळे गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोहचणार आहेत. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळ त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पूर्णत्वास नेणे सोपे होणार आहे.
..............
७१ हजार पेक्षा जास्त केंद्र कार्यरत
राज्यामध्ये सीएससीचे ७१ हजार पेक्षा जास्त केंद्र कार्यरत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातूनच पात्रता प्रमाणपत्र, कागदपत्र, बँकेचे कर्ज मंजुरी, बँकेचा हप्ता, अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी ७० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार, असे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी सांगितले आहे. या करारामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार आहे. त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज लागणार नाही. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल. यामुळे सद्यस्थितीत महामंडळाच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या अनधिकृत एजंटला आळा घालणे शक्य होणार आहे. भविष्यात लाभार्थ्यांसाठी महामंडळाचे मोबाईल ॲप व चॅट बॉट सारख्या सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.