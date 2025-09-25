जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांची लूट
कारवाईच्या नावाखाली पैशांची मागणी; संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २५ : अलिबागमधील सहकारी संस्थेतील सहाय्यक निबंधकांसह दूध संकलन पर्यवेक्षकांनी वसुलीचा धमाका सुरू केला आहे, मात्र संस्था बंद करण्याची धमकी देत मच्छीमार संस्थांची आर्थिक लूट करण्यात येत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मुरूडसह अलिबाग तालुक्यातील १० मच्छीमार सोसायटींकडून लाखो रुपयांसह डिझेल व मासळीची वसुली करण्याचा गोरखधंदा सुरू केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राजपुरी येथील महालक्ष्मी मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन विजय गिदी यांनी सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.
जिल्ह्यात अलिबाग, मुरूड, श्रीवर्धन, म्हसळा, अशा अनेक तालुक्यांमध्ये ५० हून अधिक मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या आहेत. या संस्थांचा कारभार (दुग्ध) सहकारी संस्थेमार्फत चालविला जातो, परंतु मच्छीमार सोसायटींकडून सहकारी संस्थांमधील सहाय्यक निबंधकांसह दूध संकलन पर्यवेक्षक आर्थिक वसुली करीत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यांच्या समवेत दूध संकलन पर्यवेक्षकही सहभागी असतात. या दोघांनी गेल्या काही दिवसांपासून मच्छीमार सोसायटीकडून वसुली सुरू केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मच्छीमार संस्थेचे सेक्रेटरी व कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करून त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांच्याकडून पैशांची मागणी करून लाखो रुपयांच्या वसुलीचे सत्र या दोघांनी सुरू केल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघाचे माजी अध्यक्ष विजय गिदी यांच्या ही बाब निदर्शनास आली आहे. त्यांनी सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक प्रमोद जगताप यांच्याकडे दोघांविरोधात लेखी तक्रार केली आहे.
सहकारी संस्थांकडून मागणी केलेली रक्कम
मुरूडमधील राजपुरी येथील श्री महालक्ष्मी मच्छीमार सोसायटीकडून १६ हजार रुपये आणि एक हजार रुपयांची मासळी, मुरूडमधील जय भवानी मच्छीमार सोसायटीकडून १० हजार रुपये व २० लिटर डिझेल, माहेश्वरी मच्छीमार सोसायटीकडून तीन हजार रुपये, एकदरा येथील हनुमान मच्छीमार सोसायटीकडून १५ हजार रुपये, एक हजार रुपयांची मासळी, एक हजार रुपयांचे जेवण व २० लिटर डिझेल, सागरकन्या मच्छीमार सोसायटीकडून पाच हजार रुपये, विजयसागरकडून १५ हजार रुपये, शिवस्मृती मच्छीमार सोसायटीकडून एक हजार रुपये, अलिबागमधील रेवदंड्यातील दर्यातरणकडून सात हजार रुपये व १० लिटर डिझेल, साखर मच्छीमार सोसायटीकडून २३ हजार रुपये आणि साखर मच्छीमार सोसायटीकडून २५ हजार रुपये व १० लिटर डिझेल वसूल केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
रक्कम मागवून कार्यालयात घेऊन येण्यास सांगितले जात आहे. पैसे न दिल्यास तुमची संस्था बंद करण्यात येईल. संस्थेवर प्रशासक नेमला जाईल, अशी धमकी देऊन भीती निर्माण करण्यात येत आहेत. संस्थाचालकांना दमदाटी देऊन पैशांची वसुली होत असताना डिझेलदेखील फुकट घेतले जात आहे. रायगड जिल्ह्यातील मुरूड तालुक्यातील सात आणि अलिबाग तालुक्यातील तीन तीन अशा एकूण १० मच्छीमार सोसायटींकडून आर्थिक लूट करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर जिल्ह्यातील अन्य मच्छीमार सोसायटीकडूनदेखील वसुली केल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
- विजय गिदी, माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र मच्छीमार संघ, मुंबई
