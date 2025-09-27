पाली पोलिसांची कार्यतत्परता
हरवलेली बॅग अर्ध्या तासात मूळ मालकाला परत
पाली, ता. २५ (वार्ताहर) ः पोलिसांची कार्यतत्परता पालीकरांना अनुभण्यास मिळाली आहे. प्रमोद देऊळकर यांची बुधवारी (ता. २४) पैशाने भरलेली बॅग हरवली होती. यात चार लाख रुपये आणि बँकेचे चेक होते. ही बॅग पोलिसांनी अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून देऊळकर यांना परत केली. पोलिसांच्या या तत्पतेचे कौतुक ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईचे रहिवासी प्रमोद देऊळकर यांनी पालीतील जांभूळपाडा येथे जमीन खरेदी केली होती. यासाठी चार लाख रुपये आणि कॅनरा बँकेचे सही केलेले तीन कोरे चेक त्यांनी एका बॅगमध्ये आणले होते. देऊळकर यांची विठ्ठल मंदिर परिसरत ही बॅग हरवली. त्यांनी तातडीने पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस उपनिरीक्षक अनिल गोसावी आणि पोलिस शिपाई गौरव भापकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिसराची पाहणी केली. आजूबाजूला चौकशी केली असता एका व्यक्तीने ती बॅग उचलून नेल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवत त्याचा फोन नंबर मिळवला आणि त्या व्यक्तीला संपर्क साधून चौकशी केली. त्या व्यक्तीने ही बॅग सापडल्याचे सांगितले आणि ती पोलिसांकडे जमा केली. या बॅगेत पैसे सुरक्षित असल्याचे आढळून आले. प्रमोद देऊळकर यांना पोलिस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांच्या हस्ते त्यांची बॅग परत केली. देऊळकर यांनी पोलिसांचे आभार मानले. पोलिस पथकाने अवघ्या अर्ध्या तासात ही बॅग शोधून काढल्यामुळे त्यांच्या कामाची प्रशंसा केली जात आहे.
पाली : हरवलेली बॅग आणि त्यातील रक्कम, चेक परत देताना पोलिस अधिकारी, कर्मचारी.
