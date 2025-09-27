रेंटल बाईकवरून वादाची ठिणगी
रेंटल बाइकवरून वादाची ठिणगी
अलिबागमधील रिक्षाचालकांची पोलिसांकडे तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २७ ः शहरात दुचाकी विनापरवाना भाड्याने दिल्या जातात. या प्रकारामुळे पारंपरिक रिक्षा व्यवसायावर परिणाम झाला असून पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
काही वर्षांपूर्वी अलिबागमध्ये फक्त दोनच परवानाधारकांना १० ते १२ दुचाकी भाड्याने देण्याच्या व्यवसायाला परवानगी मिळाली होती; पण शहरात ४० ते ५० जण हा व्यवसाय करीत आहेत. रेंटल बाइकच्या या व्यवसायामुळे रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. सध्या शहरात ५०० ते ६०० रिक्षाचालक असून परवान्यासहित परंपरागत व्यवसाय आहे. पर्यटन क्षेत्र असल्याने अलिबागमध्ये सुट्टीच्या दिवसात येणाऱ्या पर्यटकांमुळे रिक्षाचालकांना काहीप्रमाणात रोजगार मिळतो; पण रेंटल बाइकमुळे हा व्यवसाय डबघाईला आला असल्याचे रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, तीन वर्षांपूर्वी हा व्यवसाय बंद करावा, या मागणीसाठी रिक्षाचालकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर हा व्यवसाय बंद करण्यात आला होता; पण आता पुन्हा त्यावरून नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
-----
पेण येथील आरटीओ कार्यालयात बेकायदा व्यवसायावर निर्बंध आणण्यासाठी निवेदन देणार आहोत. सरकारने रेंटल बाइक व्यवसायाला परवानगी देताना ५०० ते ६०० रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाहाचाही विचार करावा.
- ॲड. मानसी म्हात्रे, शेकाप महिला आघाडीप्रमुख
़़़़़़़़़़ः
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.