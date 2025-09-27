अलिबागमधील शासकीय वसाहतीची पडझड
गैरप्रकारांचा होत आहे अड्डा; नवीन वसाहत उभारण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २७ ः अलिबाग शहराजवळील कधी काळी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या वास्तव्याने प्रफुल्लित असलेली सरकारी वसाहत आज बकाल झाली आहे. चार एकर क्षेत्रफळ असणाऱ्या या वसाहतीचे आज जंगल झाले असून, पडक्या इमारतींमध्ये दारू, जुगार, अश्लील उद्योग असे प्रकार सुरू आहेत. प्रशासनाचे याकडे लक्ष नसल्याने या वसाहतीची अवस्था दयनीय झाली आहे.
शहरातील सरकारी वसाहतीची दुरवस्था झाली असून, प्रवेशद्वारावरच प्रचंड प्रमाणात कचरा टाकला जातो. गुरे-ढोरे, मोकाट कुत्रे या ठिकाणी फिरत असतात. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. जे. टी. पाटील व अमित नारे यांच्या घरासमोरच हा कचऱ्याचा ढीग साचत असल्याने त्यांनी चेंढरे ग्रामपंचायतीकडे हा कचरा उचलण्याची लेखी मागणी केली आहे. याबाबतही सावंत यांनी चेंढरे ग्रामपंचायतीचे प्रशासक साळावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्वरित कचरा उचलण्याबाबत सूचना देत असल्याचे सांगितले. याशिवाय पडक्या इमारतींमध्ये दारू, जुगार, अश्लील उद्योग असेही प्रकार सुरू आहेत. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी सरकार आणि प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या, पण अद्याप या गंभीर घडामोडींवर कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही.
या वसाहतीमुळे परिसरातील रहिवाशांना आणि समाजाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने हे मुद्दे गांभीर्याने घेऊन या चार एकर जागेवर प्रशस्त असा एखादा लोकोपयोगी प्रकल्प किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा प्रशस्त कॉलनी उभी करण्याची आवश्यकता आहेत.
- संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते
