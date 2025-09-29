वैद्यकीय शिक्षणात शुक्लकाष्ठ
अलिबागमधील महाविद्यालयाला त्रुटींमुळे नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २९ : अलिबागच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) तांत्रिक, प्रशासकीय आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित गंभीर त्रुटींमुळे नोटीस बजावली आहे. महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ही नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.
अलिबागमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अंतर्गत स्नातक वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने एमबीबीएस सीट्सचे सशर्त नवीकरण केले आहे, मात्र आयोगाच्या तपासणीत महाविद्यालयात अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. विभागांमध्ये आवश्यक तज्ज्ञ शिक्षक आणि रेसिडेंट यांची कमतरता, महाविद्यालयातील दर महिन्याला झालेल्या मृत्यूच्या आकडेवारीतील तफावत, बाह्यरुग्ण उपस्थितीची आकडेवारी, शैक्षणिक अभ्यासासाठी आवश्यक १० शवांपैकी चार उपलब्ध आहेत. महाविद्यालयात एमआरआय सुविधा नसून शस्त्रक्रिया विभागाशी निगडित माहिती अपुरी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
‘प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत’
एनएमसीच्या तपासणीतील उणिवा सुधारण्यात आलेल्या आहेत. या उणिवांचा महाविद्यालयाच्या प्रवेशावर परिणाम होत असतो, मात्र तसे काहीही झालेले नसून प्रवेशाचा दुसरा टप्पा सुरळीत असल्याची माहिती महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पूर्वा पाटील यांनी दिली.
अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार नेहमीच संशयास्पद राहिला आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने केलेल्या तपासणीत हा कारभार उघड झालेला आहे. येथील शैक्षणिक गुणवता वाढविण्यासाठी उणिवांची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे.
- संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ता
