श्रीक्षेत्र उद्धर रामेश्वर येथे पाच हजार आयुर्वेदिक वनस्पतींचे वाटप
आयुर्वेददिनानिमित्त औषधी वनस्पतींची लागवड व जनजागृती उपक्रम
पाली, ता. ३० (वार्ताहर) ः आयुर्वेददिनाचे औचित्य साधून श्रीक्षेत्र उद्धर रामेश्वर येथे तब्बल पाच हजार आयुर्वेदिक वनस्पतींचे वाटप व रोपण करण्यात आले. राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ (आयुष मंत्रालय भारत सरकार), पश्चिम विभागीय औषधी वनस्पती सह-सुविधा केंद्र, वनस्पतीशास्त्र विभाग सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, श्री रामेश्वर महादेव देवस्थान व भारतीय किसान संघ रायगड जिल्हा यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम पार पडला.
या उपक्रमात चार हजार बेल व एक हजार अर्जुन वृक्षांचा समावेश होता. एक गाव एक औषधी वृक्ष, या संकल्पनेतून प्रमुख पाहुणे व विद्यापीठाचे संशोधक डॉ. दिगंबर मोकाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्धर-रामेश्वर येथे बेल व अर्जुन लागवड करण्यात आली. ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. श्री रामेश्वर महादेव देवस्थानच्या शंभर एकर देवराईमध्ये नैसर्गिकरीत्या अनेक वनौषधी आढळतात. तथापि नागरिकांना त्यांचा परिचय कमी असल्याने देवस्थानच्या पुढाकारातून औषधी वनस्पतींची माहिती देण्यासह बेल व अर्जुनाच्या झाडांची लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाकडून वृक्षांची मागणी करून ती ग्रामस्थांना वितरित करण्यात आली.
कार्यक्रमादरम्यान डॉ. मोकाट यांनी जंगलात जाऊन उपस्थितांना विविध वनौषधींचा परिचय करून दिला. त्यांच्या औषधी उपयोगाविषयी सोप्या भाषेत मार्गदर्शन करताना त्यांनी आयुर्वेदाचा दैनंदिन जीवनात कसा वापर करता येतो, हेही स्पष्ट केले. पोलिस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांनी आयुर्वेदाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या वनौषधींच्या माध्यमातून गाव जागतिक पातळीवर ओळखले जाईल व रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील,” असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी नितीन पाटील (इर्जिक फाउंडेशन), प्रमोद लांगी (अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ रायगड), रसिका फाटक (महिला प्रमुख, भा.कि.संघ रायगड) यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
